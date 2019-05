FMAA tin problemanan serio den tur seccion di e organisacion

Ta parse cu nada a keda henter of na ordo den e gobierno anterior y esaki lamentablemente a yega te na porta di un institucion cu mester dedica nan tempo y energia den yuda esnan cu ta sufri di adiccion.

Despues di a tuma nota di chaos, Minister Dangui Oduber a cuminsa na busca solucionan cu mester duna como resultado un maneho cu ta concorda cu tratamento profesionalisa riba e tereno aki. Esaki sigur no a bai facil den e prome aña ya cu a topa cu varios contratiempo pa sikiera por a cuminsa traha.

Raad van Bestuur anterior tabata tin su dilema pa wordo desolvi.

Tabata den luna di Maart 2019 cu Minister Dangui Oduber porfin a logra disolve e Raad anterior ya cu e la cuminsa hole algo manera caso Lotto. Varios di esnan den e Raad anterior no tawata intresa pa entrega nan retiro cual a pone cu e sistema a stagna totalmente. Mester bisa cu ta net esnan cu nunca a atende un reunion di e Raad anterior ta esnan cu a causa e stagnacion simplemente pa gusto of malgusto y pa colmo ta hendenan cu mester duna bon ehempel pa loke ta integridad. Apesar di esey toch Minister Dangui Oduber a logra reuni y hanja un mihor bista di tur esnan envolvi riba e tereno aki y asina por a cuminsa cu e vision pa un era nobo den loke ta tratamento di adiccion en general.

Raad nobo ta wordo instala y mester a cuminsa cu un inventarisacion total

Na fin di Maart 2019 porfin nan a dicidi di “let go” y asina duna espacio pa instala un Raad nobo pa F.M.A.A. y asina trabaonan por a cuminsa. A cuminsa na atende asuntonan pendiente di e sindicato pa asina por trece trankilidad bek na pia di trabao. Areglonan di pensioen tranca pa basta tempo a keda soluciona den menos di un luna di tempo y awor aki ta den e proceso pa termina cu algun detayesnan di algun personal cu tambe ta pendiente. Den e Raad nobo tin un experto financiero y tambe experto riba e tereno di programanan di rehabilitacion y otro tratamento cu ta regarda adiccion en general. Por bisa cu den un tempo record e Raad nobo a sa di “puzzle” tur cifranan pa asina presenta un inventario real di loke ta sosodiendo di F.M.A.A. Relatonan financieronan di añanan anterior a keda revisa y sigur por bisa cu no tur cos tabata na ordo, pero a sa di atende cu esaki na e formanan mas discreto y corecto cu ta posibel. Pa loke ta programanan di rehabilitacion mes, mester bisa cu no tawata tin un base solido pa cu esaki. Despues di un asina jama “quick research” a bin constata cu e institucion no ta carese di ningun programa cu por ser considera como programa standard conforme cu protocolnan di un centro di rehabilitacion. Esaki mas cu claro a duna espacio pa crea situacionan hopi incomodo pa tur cu ta envolvi den e institucionan.

Infrastructura no ta cuadra cu normanan pa por duna tratamento adecua

Loke a resalta sigur ta e estado deteriora di e edificionan cu ta pertenece na F.M.A.A. y esun na Centro Colorado sigur ta esun mas afecta. Esaki tin di haber cu e localidad y tambe falta di fondonan pa un mantencion apropia. Minister Dangui Oduber a pone un summa disponibel pa asina cuminsa di biaha cu e trabounan pa asina completa un renovacion den fasenan conforme e situacion financiero di F.M.A.A. Tin tambe un preocupacion pa loke ta dos otro edificio cu tambe ta cai bow di F.M.A.A. E preocupacionnan ta basa riba kico precies ta pensa di hasi cu e edificionan aki, con pa converti nan den facilidadnan cu realmente ta cumpli cu standardnan halto pa duna e servicionan pa continuidad di e programanan di rehabilitacion y recuperacion di adiccion en general. Tur cos ta mustra cu mester bin un re-organisacion total pa asina defini kico precies lo hasi pa asina e facilidadnan aki sigi duna e servicio optimal.

Vision y maneho nobo

Pa conclui Minister Dangui Oduber ta enfatisa cu lo bai traha cu un vision a largo plazo. “Nos tin e hendenan adecuado pa hasi e preparacionnan pa e programanan cu lo wordo introduce” segun e mandatario. Esaki lo cuminsa cu nan entrenamento, estilo on the job training, y cursonan specialisa pa cada un cu kier keda traha den y cu F.M.A.A. Adiccion lo wordo trata segun e concepto di – Adiccion como enfermedad -. Tin reglanan y protocolnan pa esaki. E programa y e concepto no ta nada nobo. E ta wordo uza den tur pais rond di mundo y sigur e lo wordo combina cu otro programanan cu lo brinda espacio y oportunidadnan a largo plazo pa tur esnan cu mester di e tratamento tanto na Aruba y den otro paisnan. Nos tin miras pa traha cu un institucion cu tin accreditacion y certificacion halto. Riba esey e minister lo amplia mas despues.

