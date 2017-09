Flyball di hungado di Yankees ta dal fanatico den cara

NEW YORK, Merca- Un fly di e basebalista Mericano Todd Frazier a herida un fanatico jong di New York Yankees. Frazier no a logra dal e bala bon den e wega contra di Minnesota Twins (11-3) y cu consternacion e la wak con e bala a bay cu’n velocidad sumamente halto (170 km pa hora) den direccion di e publico, direct den e cara di un mucha muhe.

Esaki a shock e hungado di Yankees, cu door di spanto a pone man dilanti di su boca y e otro hungadonan ariba tereno tambe a keda visiblemente afecta. E mucha muhe herida a wordo transporta cu urgencia pa hospital. “Di biaha mi pensamento a bay ariba mi mesun yiunan”, un Frazier visiblemente afecta, a declara. “Spera cu e mucha muhe ta ok”. Segun medionan di comunicacion Mericano, e bala a dal e mucha muhe den cara, pero cu tur cos a bay bon cun’e.

E incidente a bolbe lanta un discusion riba e proteccion di fanaticonan den stadionnan di baseball. Varios hungado di Yankees, entre nan e Hulandes/Yiu di Corsou Mariekson ‘Didi’ Gregorius, a pidi pa pone mas net rond di e veld. Actualmente solamente e tribuna patras di homeplate den e Yankees Stadium so ta proteha.

Fuente: https://www.rtlnieuws.nl