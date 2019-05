Fluho di pasahero na airport a tranca den fin di siman na e area di inspeccion di Duana

Den fin di siman tabata tin un situacion poco fastioso na Aeropuerto, caminda cu durante control di Duana, e fluho di pasahero cu a caba di yega nos isla a tranca. Pa cu esaki nos redaccion a tuma contacto cu Sr. Eduard Maduro, lider di sindicato SADA, pa haya sa, kico precisamente a tuma luga.

Sr. Maduro a bisa cu e situacion ta algo cu pa añanan largo SADA a bin ta bisa caba, for di prome cu a bin cu e cambio, pa cuminsa. For di prome cu a bin cu cambio, unda cu Duana mester haci su control, a bisa cu e luga no ta apto pa ora cu tin fluho grandi di pasahero. Pero lamentablemente, niun hende y sigur no e director, niun hende no a bay di acuerdo cu Duana.

Ta e trahadonan ta esunnan cu ta biba e situacion aki tur dia, nan por bisa precisamente con cos mester bay. Si no maak mee e fluho di pasahero tur dia, no tin bista con pa diseña of bin cu cambio den e structura unda cu e ambtenaar di Duana mester haci su control.

Mas aleu, Maduro a bisa cu tin ora cu en berdad no tin hopi pasahero, pero esey ta algo cu tur airport rond mundo ta pasa aden. Tin oranan pico y oranan cu ta mas slow, y logicamente no por diseña e luga pa e oranan slow, pa e acapara e fluho di pasaheronan. Y esey a sosode diasabra, unda cu tabata tin 5 vuelo grandi a yega den un lapso di menos di mei ora, unda cu a haya 600 pa 700 pasahero na mes momento na airport. E situacion ariba su mes, no por handle e pasaheronan.

Apart di esey, aña pasa a bin cu e briyante idea pa elimina e ‘minimaal bezetting’ na airport, unda cu tin 2 a 3 ambtenaar ta haci control. Si ta bin vuelonan di ‘risico landen’, mester haci control. Na airport, e pasahero mester haci su control y clearance na Duana manera mester ta, y ora ta elimina ‘mininamle bezetting’, desicion tuma pa directiva cu no a para tras di e duaneronan. Si directiva tabata tin e duanero na pecho, nan por a splica e minister cu no por elimina e ‘minimale bezetting’ asina no mas. Y e situacion di diasabra a pasa, durante ‘minimale bezetting’.

Y unabes cuminsa cu control, di mes e fluho di pasahero ta tranca. Y apart di esey, tabata tin problema cu e carrousel di maletanan. Pero esey ta cosnan cu SADA a bin ta bisa pa añanan largo caba, cu haciendo tiponan di cambionan den infrastructura, unda cu e control tin cu sosode, lo no beneficia niun hende. E ta pone hopi presion ariba e ambtenaar, hendenan ta frustra y ta baha nan rabia ariba e duanero, cu tur e consecuencianan cu ta bin cun’e. Y ariba dje, a bin pa elimina ‘minimale bezetting’. Y esaki tabata funesto pa ora pico di pasaheronan.

Duana ta bibando e reto aki desde 2017, desde cu nan a bin cu e cambionan aki, den e sala di yegada. Cada biaha, desde cu a bin e cambio, Duana ta sinta cu e situacion aki. Cada biaha e fluho di pasahero ta subi y airport no ta traha pa baha e fluho di pasahero, pero ta sigui promove, buscando mas pasahero, pa economia sigui draai. Pero enbes cu bin cu ideanan mas positivo, unda hende por traha mas eficiente, ta haci e luga mas chikito. Ta elimina balienan di control, pasobra cu locual tin awo, unabes cu bay pa haci control, no tin caminda di pone hende.

E otro pasaheronan ta keda warda ariba nan beurt pa wordo controla. Ta decisionnan hopi robes cu a wordo tuma den pasado y awe, Duana ta carga e consecuencia.

Den fin di siman, riba rednan social, ta locual cu a bin ta bisa ta sosodiendo. Por purba core pa e berdad, pero no por tapa solo cu’n dede. Otro cos cu mester señala, ta a kita e ‘frosted glas’. E mester ta un glas spiel unda cu e ambtenaar por wak ariba e ‘werkvloer’. Y pa e pasaheronan no por wak kico e ambtenaar ta haci tras di e glas. Algun siman atras a cambia e glas, pero te dia di awe, no a logra tint e glasnan aki. E director a bisa cu ta van plan pa bin cu cambionan, pero no a divulga ki plan.

Maduro a sigui bsia cu desde 2017 ta wardando pa cambia e glasnan aki. Pero simannan ta pasando cu te ainda no pro tint e glas. Y aki ta wak e tipo di maneho y vision, e directiva di Duana tin. A warda dos aña pa haci cambio, y awo cu esaki a pasa, nada no ta pasa. Esaki ta di lamenta, pasobra cu pasaheronan cu ta para den rij, ta wak den e screen kico ta wordo gescan, cual no ta nada etico. Mester duna e pasahero cu su maleta ta wordo gescan, su respet.

Na airport tin hopi cos, cu aña ‘den, aña ‘fo, ta trecenan dilanti. No ta cuestion di haci fastioso, tin un situacion fastioso na e airport chikito, unda avionnan priva ta yega. Aki ambtenaarnan tin cu haci uzo di e mesun baño cu pasaheronan ta uza. E luga ta pertenece na airport, pero ta directiva di Duana mester pone presion y no laga sindicato bay haci desordo. E directiva di Duana mester para den su sapato y balora e duaneronan.

Un biaha mas, SADA ta haci e denuncia. Sea ta directiva, Triple A por tuma paso of gobierno, pero atrobe, ta hopi leu for di cas y e situacion na airport ta hopi fastioso. Tin cu bisa cu fin di luna lo tin Soul Beach Festival y un biaha mas lo haya e mesun situacion unda cu vuelonan lo bin carga cu pasahero, e ambtenaar lo tin di hala un banda, laga tur hende sali y sin haci control. Unabes cu haci control, e fluho di pasahero ta tranca y atrobe lo bin cu keho ariba e duaneronan na warda.

Pa loke ta e glas, ta e parti di siguridad di e trahado y e privacidad di e pasahero. Sea ta duana of gobierno of Triple A mester haci’e, pero un hende mester haci’e. Un 25 m di glas no por costa mucho cen. Ta tristo pero a compronde cu e director a bin cu e personal di Algemene Zaken di Duana, a bin tuma midi, pero nada no a pasa ainda.

