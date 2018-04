Fluctuacion di prijs di gasoline ta debi na sistema Platts di calcula prijs

Pa fiha prijs di e productonan manera Gasolin, Kerosin y Diesel na Aruba, Departamento Economico di Gobierno ta traha cu e sistema di Platts pa fiha un prijs por medio di benta di e productonan aki den region. Depende di e prijsnan uza den region, na Aruba e prijs lo subi of lo baha.

Banda di e sistema di Platts cu pa hopi tempo ta wordo usa na nos Pais pa stipula e prijs di entre otro gasoline, awor Gobierno ta contemplando pa coregi e formula aki cu e prijs real di importacion a base di e factura di importacion. Te ainda no ta conoci si e cambio di calculo di prijs aki lo ta ventahoso of no pa e consumidorn.

