Fluctuacion di prijs di crudo no ta na nos fabor

Parlamentario Setty Christiaans-Yarzagaray a elabora un biaha mas tocante e fluctuacion di prijs di gasolin. Siguiendo e desaroyo mundial di prijs di crudo, e Parlamentario ta indica cu e por a deduci un aumento den prijs di gasolin pa e luna di augustus observando e prijs di crudo for di e luna anterior.

Ora e prijs di gasolin subi, e ta wordo traspasa den prijs di diferente otro producto y tin ora hasta den awa y coriente. Esaki mirando e efecto inflatorio cu prijs di gasolin tin. Gobierno di Aruba a indica cu su mira ta pa reduci prijs di awa y coriente. Parlamento ta para tras di e deseo tambe y lo keda cu mira ki ora esaki por tuma luga.

Parlamenrario Christiaans-Yarzagaray a expresa e manera cu hopi biaha naturalesa mes ta hunga un rol den e fluctuacion di prijs di crudo. El’a splica con e tendencia tawata cu prijs abou di gasolin pa un trayectoria di 3 aña y con direpente e aña aki a cuminsa subi bek drasticamente.

Den e grafico adhunto por observa prijs di crudo over e ultimo aña mes unda por observa con prijs di crudo a bay di US$46.63 pa US$70.98 den 1 aña di tempo. Un cremento di casi US$25 dollar pa bari. Christiaans-Yarzagary ta bisa cu ta spera cu e prijs lo stabilisa bek pa asina por realisa reduccion tambe den prijsnan di awa y coriente pa asina por alivia e pueblo un poco.

Siguiendo e desaroyo di prijs di crudo hopi di cerca pa un tempo caba, Parlamentario Christiaans-Yarzagaray tin e siguransa cu esaki lo por wordo logra. Bisando esaki, Parlamentario Christiaans-Yarzagaray ta bisa cu esakinan ta e desventahanan cu awo aki direpente ta haci cu no ta apto pa tuma cierto desicionnan mesora.

Ta logico e ora, segun e Parlamentario, cu mester warda e tendencia di prijs di crudo stabilisa pa asina por tin un indicacion cu si di berdad e plan cu Gobierno tin, por wordo realisa. Naturalesa ainda no ta na nos ventaha, pero si ta premira un reduccion den prijs di crudo.

Den e di 2 grafico por nota cu pa aña 2018 e prijs lo stabilisa na un averahe di US$66 pa bari.

Na luna di juli, por nota cu e prijs a subi te na US$70.98 pa bari pero esaki a baha un poco den luna di augustus manera por observa den e tabla, cu ta ilustra prijs di crudo pa bari pa dia.

Door cu e prijs di crudo a baha un poco den luna di augustus, ta premira cu e prijs di gasoline lo wordo ahusta un poco tambe unda cu esaki lo conoce un caida leve den e siman cu ta bin.

“Logicamente mester sigui e desaroyo di prijs di crudo pa asina tuma desicionnan mas eficiente y eficas. No por tuma un decision awor unda cu lo por tin un impacto negativo pa e situacion financiero. Ta premira si, cu si e plan di Gobierno pa baha prijs di awa y coriente no wordo realisa pa e aña aki, cu pa fin di aña lo por tin un miho bista pa cu un miho momento pa esaki,” Parlamentario Christiaans-Yarzagaray a duna di conoce.

Parlamentario Christiaans-Yarzagaray ta mustra (grafico 2) con e fluctuacion di prijs di crudo pa bari tawata pa mas cu 10 aña caba. Por nota con e prijs di crudo den añanan 2015 y 2016 tawata na un averahe di US$ 48.66 y US$43.15 respectivamente pa bari, mas abou den 12 aña. Segun e Parlamentario, ta di lamenta cu e añanan aki tawatin e miho oportunidad pa reduci prijs di awa y coriente mirando e prijs abou, sinembargo esaki no a pasa. Na aña 2017 e prijs di crudo a cera na US$ 50.88 y aunke aña 2018 no a cera ainda, ta pronostica e averahe keda stabilisa rond di US$67.

“Fraccion di MEP den Parlamento a atende cu e situacion di prijs di awa y coriente cu Minister President pa wak si esaki por wordo realisa. E speransa ta keda cu prijs di crudo lo stabilisa mas ainda of te hasta baha na unda cu esaki lo por toch crea un posibilidad cu por yega na e meta pa alivia pueblo cu tanto reduccion di prijs di gasolin como tambe awa, coriente y otro productonan en general na Aruba”, Parlamentario Christiaans-Yarzagaray a termina ta bisa.

Comments

comments