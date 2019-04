Fluctuacion den e sistema ta pone cu’n turbina ta trip

Ekiponan nobo pa WEB Aruba NV ta ariba bestelling. E proyecto ya caba ta andando y pa e di dos kwartaalnan di 2020, e motornan nobo lo mester bay den servicio.

Sr. Luis Oduber, CEO di WEB Aruba NV a splica cu ora ta asina leu cu e motornan nobo lo bay den servicio y despues poco poco lo mester saca boiler y stone turbina for di servicio. E ora lo tin un sistema hopi mas nobo.

Ta bon pa aclaria cu e motornan cu WEB Aruba tin actualmente ta di 8 MW y 11MW, mientras cu e turbina di gas ta 22mW. E tin e capacidad di cu por duna mas energia, e por tuma e demanda mas miho. E motornan nobo cu ta ariba bestelling ta di 17 MW cada un, 16 motor total. Dus ta bay tin suficiente motor grandi pa start up mas lihe pa cuminsa suministra comunidad mas lihe cun’e.

Pa loke ta e dañonan, esakinan ta hopi. E pasonan pa tuma di awo padilanti ta e proyecto di motronan nobo cu ta den construccion. Y tambe tin sistemanan automatisa. Actualmente e operadornan, cu na momento cu e boiler a cay, manualmente mester a benta 1 y 2 delco afo. Y manualmente nan mester a purba trece balans bek den e sistema. Den futuro e sistema di IGMS ta bay controla esakinan mas rapido cu un ser humano por haci’e.

E problema a wordo isola diadomingo mes anochi, y den oranan di marduga a start e turbina di gas bek caba, naturalmente awo no tin servicio, pero lo bay haci un revision un biaha mas, pa garantisa e suministro. E fayonan aki ta fastioso, segun Sr. Oduber.

Mester imagina den e caso aki, cu si un di e breakernan bula, si hisa esaki bek, e ta bolbe bula. Mester busca den full e sistema unda e kortsluiting ta.

E sistema ta hopi complica y na e momento ey mester a drenta den un area cu normalmente hende no ta drenta y eynan a bin identifica e fayo. Pa loke ta e gastonan, esakinan no ta conoci ainda.

E turbinanan a bin abao door di e fluctuacion, turbina di 16 mw, e parke di molina tambe a trip. E parke di molina ta ultimo cu ta pone den servicio, ya cu e no por wordo controla. Cu motor of turbina, por haci’e (his’e) manualmente. E molina ta na merced di biento y esey ta trece instabilidad den e net. P’esey a warda pa te na final, ora tur cos ta stabil, pa pone e parke di molina bek den servicio. Tabata palabranan di Sr. Luis Oduber, CEO di WEB Aruba NV.

