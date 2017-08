Flor di Trinitaria por salba bo bida

Lo mas probabel lo bo no tabata sa di esaki. Bugambilia, ademas cu e ta wordo identifica como Santa Rita Veranero of Trinitaria, di acuerdo cu e pais di origen, ta un bunita mata tipo trepador cu ta capaz di crece den cualkier tipo di tera y clima, por alcansa su 12 meter di haltura.

Sin embargo, e flornan di e Trinitaria ta su seyo distinctivo di color fucsia bastante yamativo y vibrante. No obstante, bal la pena menciona c tin otro tipo di flor aunke menos usual.

E mata ta bon reconoci den cierto partinan di mundo y por wordo haya den hopi cas como un mata decorativo, aunke nan no ta conoci pa e propiedadnan medicinal cu esaki ta ofrece sino pa su colornan yamativo.

Di un otro banda, tanto den e centro di Mexico como den e parti sur, e beneficionan di e Trinitaria ta wordo explota, demostrando cu e mata aki tin efectonan positivo riba e organismo.

Pues den e dia di awe, nos lo conoce tur loke ta rond di e Trinitaria, te na e punto di conoce su propiedadnan medicinal y beneficionan pa salud. Y Trinitaria no solamente ta sirbi pa duna color na nos hofi, sino cu e ta capaz di transforma nos curpa.

Propiedadnan Medicinal di Trinitaria

Antitosamento: Ta disminui e tosamento seco.

Expectorante: Ta yuda elimina e slijm situa den e vianan respiratorio halto (laringe, faringe, bronquio.

Antipiretico (ta baha keintura): E efecto antipiretico di e Trinitaria ta practicamente instantaneo.

Propiedadnan: Ta mehora e sistema respiratorio. E ta colabora cu e funcionamento corecto di e pulmonnan y di su capacidad di oxigena e curpa.

E ta yuda ekilibra e sistema digestivo: Den e caso aki no ta e flornan, sino e reis y e blachinan cu ta tuma e protagonismo. Den e caso di e reisnan, esakinan tin un efecto laxante, mientras cu e blachinan ta provoca ceramento di barica. Segun e afeccion, nos por opta pa un of otro opcion.

E ta faborece e cuidado di e cuero: Trinitaria ta reconoci pa su propiedadnan antiseptico, specialmente riba e cuero, pa cual e ta yuda combati acne, e infeccion y descamacion. Si bo tin acne of bo tin un cuero cu ta scama y cu por tin bacteria, cu e efecto antiseptico di e Trinitaria, bo por mantene limpi y aleha di bacteria cu ta provoca puistjes. Ademas, e ta yuda controla e toxicidad di e cuero, haciendo esaki limpi den su profundidad.

E ta acelera e cicatrisacion: Pa logra esaki, solamente ta necesario muha e herida den un infusion friu di e flornan di Trinitaria.

Purgante: Pa esnan cu kier desintoxica nan curpa di material toxico, por logra esaki danki na e Trinitaria, pasobra e por yuda haci nos limpi paden y asina logra cu nos organonan, manera higra funciona hopi mas miho tras e desintoxicacion.

Con pa elabora un infusion di e mata aki?

Corta e flornan fresco directamente di e mata y laba nan cu hopi awa friu pa kita e impuresanan.

Herbe den un wea cu awa y ora cu e herbe, pone e flornan den dje.

Kita e wea for di candela ora e awa cambia di color na un tonalidad cu ta casi mesun cos cu e tonalidad di e flornan di Trinitaria cu bo ta uzando.

Lag’e reposa pa algun minuut y despues cola e preparacion.

Ta consehabel agrega na e infusion un cuchara di honing.

Corda cu e infusion mester wordo bebi bon cayente.