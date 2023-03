Otmar Oduber basta rabia indigna con OM ta tratando cu e caso Flamingo y a dicidi di duna Ultimatum cu ta diarazon awor 22 di maart pa duna ne un contesta sino e ta bai corte pa haña un contesta di Ministerio publico si ta persigui penalmente si of no.



Nota di redacion :masnoticia.com a jyma Vocero di OM i a informa nos cu ministerio publico no ta duna ningun declaracion di loke Sr Oduber a trece dilanti y cu e ta liber pa cana su caminda si e no ta di acuerdo cu ministerio publico