Flex-Team a topa cu diferente articulo y droga

Cuerpo Policial Aruba, via su ekipo special yama “Flex-Team” a sigui cu nan accionnan riba caya, di cual nan a haci esaki den siman 39. Nan a topa cu aglomeracion di hende den e areanan di Manuelitos, Cirkle-K, Hotel Bacarat, area di vivienda den Noord, Madiki y Seroe Patrishi, unda cu man duro a trata nan. Banda di e localidadnan manera Lekker y De Olde Molen y Cas Casuela, a controla despues cu e luganan a cera y a core cu e hendenan for di sitio.

Flex-team a topa cu gruponan di hende banda di Eagle Beach, di cual nan tabata consumi alcohol cu musica halto. Polis a papia cu na y a core cu nan for di e sitio. Diadomingo anochi tabatin un grupo di persona cu musica duro. Te cu 11:00 PM ta tolera musica cu un volumen abou. Un biaha mas den e parkeerplaats di The Village tabatin un aglomeracion di hende y nan tabata consumi alcohol. A core cu nan for di e sitio y na mes momento Flex-Team a controla esunnan cu tabata mustra sospechoso.

E Flex-Team di Cuerpo Policial a sigui controla durante e Carubbian Festival y tur cos a bay trankil. Banda di Carolina Bar a stop un Kia Rio color oro pa tene control y aki a bin topa cu un tas preto cu un marihuana maler, hennep olie y pipa di marihuana. Polis di Flex-Team a confisca tur cos. Tambe a pasa controla den e area di Mabon y rond di Pacifico Restaurant.

Den oranan di marduga Flex-Team a topa cu un grupo di persona den e parkeerplaats di “Heart Music Aruba Cafe”. Aki nan a topa cu un Honda Fit shinishi y tabatin un homber para pafo y na momento cu el a mira polis, el a core bay for di e sitio y di biaha nan a bay su tras. Ora cu a logra gar’e, a nota cu su man robes e tabatin e cera pero tambe a mira cu un saco tabata sali. E persona a regresa na e auto y a tira e saco patras den e auto. A nota cu den e saco tabatin pildo berde y cu esaki tabata XTC.

Esaki a pone cu polisnan di Flex-Team a pidi e chauffeur pa baha for di e auto y a mira un saco di marihuana. A haya saco di XTC, marihuana y cocaina, pero tambe a haya 7 saco di substancia color ros cu ta parce MDMA (Molly). E polisnan di Flex-Team a detene R.D.C y A.J.W. den e caso di Landsverordening Verdovende Middelen (L.V.M).

A topa cu un homber burachi den Johan de Wittstraat pafo di e cas di prostituta cu ta bay na un bar ilegal. A detene y hib’e warda, unda el a keda cera.

Na diferente caminda a controla diferente auto y a topa cantidad di marihuana, saconan di cocaina, algun piedra di cocaina, sker, cuchiu y a tuma den beslag marihuana malers. E siman tabata basta keto, unda cu a luganan manera Cas Casuela, Cangrejo Bar, Lekker y Olde Molen tabata poco bishita.

Den resumen di e siman 39 di accion di Flex-Team tabatin como resultado: 71 control, tabatin 3 detenido, 2 caso di L.V.M y 1 caso di burachi.