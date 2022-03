Minister di Finansa a trece dilanti den conferencia di Prensa cu e compania Fitch Rating tambe ta confirma e perspectiva stabiel pa pais Aruba. Mester bisa si cu Fitch Rating, eigenlijk tur dos compania di rating, door di e pandemia a degrada e rating di nos pais y awo poco poco nan ta stabilisa nan mes pa locual ta nan perspectiva pa cu Aruba. Perspectiva pa ambos compania di rating, Aruba ta stabiel pero mester bisa si cu denter di e pandemia Fitch si a degrada Aruba un tiki mas cu locual ta Standard & Poor’s. Minister Maduro a trece dilanti cu Fitch a indica cu nan a downgrade Aruba den e di 3 siman di e pandemia na 2020, nan a baha Aruba na dos notch, di BBB- te BB. E tempo ey nan a pone Aruba na un perspectiva negativo, debi na e sla grandi cu Aruba lo bay haya debi na e pandemia. Despues di un aña Fitch tambe igual cu Standard & Poor’s ta mira. Gobierno di Aruba a reacciona rapido, eficiente y a traha den forma pragmatico hunto cu Reino Hulandes pa yega na areglonan di cooperacion cu a sostene nos economia. Poco poco e compania di rating tambe ta pone atencion riba e asistencia cu Hulanda ta dunando, sigur pa e parti di e refinanciamento di e debe. E noticia di diabierna siman pasa ta uno cu nan ta tene cuenta cune pasobra e ta importante. Minister Xiomara Maduro a splica tambe pakico e rating di Standard & Poor’s y Fitch ta importante, no solamente pa e hecho cu Aruba ta den recuperacion y mester di inversionistanan cu ta kere den bo pais pero tambe esnan cu ta na Aruba sea cu nan ta local of nan ta internacional,

pa nan sa con Aruba ta bay financieramente, pesey e rating bureau ta duna un opinion riba nos credibilidad financiero. Minister Maduro ta sigui trece dilanti cu ta hopi importante e hecho cu Aruba ta mantene locual ta e rating y tin un outlook cu ta stabiel. Gobierno tambe na su turno ta beneficia di e bon rating aki ya cu esaki ta yuda controla e tasa di interes riba locual ta nos debe nacional. Awo mas cu claro gobierno tin cu atende cu tur inversionista y tambe cu e rating bureaus, Aruba ta keda haci esaki na un manera pro activo y transparente pasobra esaki ta necesario pa pais Aruba pa nos recobra e stabilidad y credibilidad financiero pa nos pais. Hunto cu e grafico adhunto Minister Maduro a brinda splicacion riba e rating di nos Pais. Desde 2002 pa awo a cuminsa traha cu Fitch y desde 2008 a cuminsa traha cu Standard & Poor’s. Por mira e credibilidad financiero di nos pais, por mira e bahadanan grandi tin di haber, e hecho cu e situacion ta deteriora door di e debe grandi cu nos pais tin y tambe e proyectonan cu no a tuma luga, e gobierno e tempo ey a indica 3 biaha cu e refineria ta bay habri. Nan a gasta conforme cu si Aruba a haya e entradanan y enberdad no a haya esaki y aki bo ta mira kico e ta haci cu e rating di nos pais ora cu ta gasta locual bo no a ricibi. E pandemia tambe ta haci un efecto grandi riba e rating di nos pais, pesey por waak e cifranan y por nota cu e bahada a tuma un stop y cu Aruba a drenta den stabilidad y awor mester traha pa lanta bek e rating na Fitch y Standard & Poor’s.

