Fitch ratings no tin credibilidad den maneho financiero di gobierno

E agencia internacional di evaluacion, FitchRatings a mantene e rating di Aruba, pero a baha e outlook pa uno negativo. Den un prome reaccion, Sr Richard Arends, miembro di Parlamento pa fraccion di AVP, a expresa un biaha mas su preocupacion pa e ausencia di un maneho financiero coherente, como tambe un falta di proactividad pa oportunidadnan economico.

“Den e dianan nos dilanti Parlamento lo ta tratando un presupuesto incompleto. Mientras cu aumento di BBO, BAZV y accijns ta inclui den e presupuesto 2018, e diferente medidanan di compensacion manera cu a wordo anuncia no ta forma parti di e cuadro financiero. Nos no sa kico lo ta e efecto di esakinan den presupuesto, ni tampoco con nan lo wordo financia. E maneho financiero-economico cu a wordo presenta door di e gabinete actual no solamente ta duna Ratings tiki credibilidad, pero tampoco ta duna nan e confiansa cu por logra un outlook stabiel”, Parlamentario Sr. Richard Arends a declara.

Manera nos a bin ta bisa y FitchRatings a confirma esaki: un deficit di -3.0% na 2018 ta nifica un desviacion substancial di e normanan stipula den e ley di supervision financiero y ta causa cu e debe nacional lo sigui aumenta den e añanan nos dilanti. Segun FitchRatings, e Gobierno actual ta “off-track” di e trayectoria stipula pa un presupuesto balansa y un perspectiva real pa un reduccion di debe, manera a wordo ancra den ley door di Gabinete Mike Eman II, “minando asina e credibilidad di e maneho finaciero”.

“Asina nos ta drenta den un circulo vicioso manera cu nos a teme,” Sr. Arends a sigui bisa. “E incertidumbre riba e maneho financiero y economico lo causa cu inversionan y consumo den sector priva ta wordo posponi.” E desaroyo aki tin un efecto negativo riba e crecemento economico premira – maske hopi conservativo – y tambe e entradanan di Gobierno. E agencia di evaluacion ta confirma tambe cu Gobierno ta negoshando e extension di e colegio di supervision financiero, CAFT.

Contrario na loke Gobierno a gaba cun’e, e maneho y cuadro financiero presenta den e FEM no tabata bon pa mantene un outlook stabiel of positivo. Falta di proactividad y diligencia, manera nos por a nota den caso di rehabilitacion di e refineria, a contribui na esaki. “Ta di lamenta cu esaki ta e prome paso pa un downgrade, manera cu minister di Finansa mes e profetisa den su prome conferencia di prensa,” Sr. Arends ta termina bisando.

