Internacional: E investigacion ta rond di crimen di guera cu posiblemente ta keda cometi na Ukraina. E peticion a drenta door di varios miembro di corte, e invacion di Rusia cu a cuminsa dia 24 di februari ultimo a causa morto di varios hende, tanto militar como inocentenan. E party aki ta conta pa tur dos banda. A pidi un investigacion acelera cu ta evita cu e peticion mester bai corte di Den Haag prome. E motibo di esaki ta pa evita cu ta tuma basta luna pa tuma decision. Ta bai cuminsa colecta evidencia di pasado y di presente pa asina por cuminsa cu e investigacion. E idea ta pa wak si Rusia a comente crimen contra humanidad riba parti teritorio du Ucraina. For di december 2020 oficina di e fiscalnan tabata tin e idea cu crimen di guera a comente for di e sucesonan cu a tuma luga na Krimea den maart 2014. Pero e tempo aki no a haci un peticion oficial pa investiga e parti aki. Rusia no ta miembro di ICC, pero esaki no ta kita afo cu corte internacional por investiga nan y condena esnan cu ta culpabel

