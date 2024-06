Awe mainta Corte di Husticia a trata e caso penal cu Ministerio Publico a cuminsa contra ex Parlamentaria di AVP, Lainda Westerhof (L.W.) y su ex pareha Niurick Hereira (N.H.). Tambe tin caso contra e yiu homber di Lainda, D.K. E yiu homber D.K.(17) hunto cu N.H. lo a maltrata severo un homber burachi den un auto. Den e articulo aki, lo concentra riba e caso di droga contra L.W. y N.H. Lo publica un otro articulo riba e caso di maltrato severo.

MAS NOTICIA por a compronde cu aunke cu L.W. ta para riba cu e no tin nada di haci cu droga y cu su ex pareha N.H. ta bisa cu L.W. no sa di nada, Fiscal no ta kere e storia ey. Fiscal ta haya ambos culpabel.

DROGA HAYA DEN CAS

E acusacionnan cu Fiscal a presenta contra L.W. y N.H. ta cu hunto cu otro tabata den posecion di cocaina y marihuana riba 20 December 2023. Tambe cu L.W. y N.H. entre 1 Augustus 2023 y 20 December 2023 a bende cocaina y tabata den posecion cocaina.

Ta asina cu relaciona cu un caso di maltrato severo di un homber, den cual N.H. y e mucha D.K. ta envolvi, Polis a bay haci un investigacion na e cas di dos piso di L.W., caminda N.H. tambe ta biba. A haya 504,6 gram di marihuana den un frishidaire den e promer piso y den un lachi di oficina a haya 82.4 gram di cocaina. Tambe a haya un pochi cu mas cu 1000 florin. A detene N.H. y despues a detene L.W. E auto KIA di L.W. y su cellular a wordo confisca pa investigacion. L.W. a bisa cu cu el a haya su cellular y auto bek.

NENGA DI TABATA BENDE DROGA

Hues a haci preguntanan y N.H. a bisa Hues cu e droganan ta di dje. El a bisa cu e ta usa droga. Segun N.H. e ta usa cocaina, marihuana y piedra. E tabatin marihuana den frishidaire. El a bisa cu nan ta usa e frishidaire solamente pa bebe awa y ijs. Den e frishidaire no tin nada pasobra nan ta come tur dia for di cas. Ariba pregunta di Hues tocante bendemento di droga, N.H. a desmenti di ta bende droga. El a bisa cu e sa haci favor pa hende di bay busca droga. El a splica Hues cu e hende no por core auto pa bay banco lanta placa, e hende tabata transferi placa pa cuenta di N.H. y asina e ta bay busca droga. Segun N.H., su pareha L.W. no tabata sa cu e tabatin droga warda abao den un lessenaar. Tampoco cu L.W. tabata sa di e marihuana den frishidaire.

Hues a mustra cu Polis a bay scucha combersacionnan riba cellular caminda ta mustra cu N.H. tabata bende. Tambe tin combersacion cu e dama L.W. caminda e homber T. a reclama cu el a cumpra 5 gram pero N.H. no a duna e cantidad cu a palabra. E ora ey N.H. a tuma e cellular y a bisa e homber T. cu e tin e resto p’e. Tin otro combersacion caminda e homber O. ta papia cu L.W. y L.W. ta bisa pa pasa pa e cos. Hues a mustra cu tin declaracion di testigonan kendenan ta bisa cu semper e pareha L.W. y N.H. ta hiba droga pa nan. Nan ta cumpra for di N.H. Hues a bisa cu tin testigo a declara cu a cumpra for di L.W. tambe. Segun L.W. e sa bay cu N.H. den su auto pero e ta keda den auto y N.H. ta baha pero e no sa cu ta droga N.H. ta bende.

Hues a puntra L.W. si e no tabata sa cu N.H. ta bende cocaina. L.W. a bisa cu e no sa nada di cocaina. El a splica Hues cu e frishidaire ta di dos porta y tabata usa awa y ijs cu ta saca for di e porta, sin cu tin cu habri e frishidaire. El a splica cu e ta docente na un school na San Nicolas y despues di merdia ora e caba na school, e ta bay cumpra caminda pa e come y sigui pa di dos trabao di construccion cu e ta supervisa. E tin un compania di construccion. L.W. a sigui bisa cu anochi, e ta bay gym y despues e ta bay cas drumi.

Hues a mustra cu N.H. tabata sera y despues a sali. Na Augustus 2023, el a bay biba cu L.W. L.W. a splica cu N.H. tabata yuda cu e compania di L.W. Tin ora e ta bay cu L.W. gym. El a splica cu e cas parti abao ta bou renovacion y no ta us’e. El a bisa cu e tabata sa cu su yiu D.K. y N.H. tabata usa marihuana pero no sa nada di cocaina.

FISCAL TA HAYA PAREHA CULPABEL

DROGA

Fiscal a bisa cu 20 December 2023, Polis a haya 504,6 gram di marihuana y 84.2 gram di cocaina na cas di L.W. N.H. a bisa cu e droganan ta di dje. L.W. ta desmenti di sa di droga. Fiscal ta señala cu 20 December 2023, L.W. a declara na Polis cu e sa cu tin marihuana den frishidaire y cu e y su yiu ta usa marihuana. Fiscal ta haya L.W. culpable di posecion di marihuana. El a bisa Hues cu e no ta kere e storia cu e no sa usa e frishidaire. El a mustra cu L.W. mes a bisa Polis cu e ta usa marihuana. E cocaina, N.H. mes a bisa cu e cocaina ta di dje. Fiscal a pidi Hues pa declara L.W. liber di posecion di cocaina.

BENDE DROGA

Pa loke ta bendemento di droga, Fiscal a mustra cu tin diferente tap di cellular cu ta papia di cumpramento di droga. Tin diferente persona a declara cu ta cumpra droga for di un pareha. Tin cu a reconoce L.W. y N.H. riba potret. Fiscal a lesa declaracion di diferente testigo cu a cumpra droga for di e pareha. Fiscal ta kere cu N.H. tabata bende pa mas o menos 3 luna cocaina. Fiscal ta haya cu L.W. tabata den auto cu N.H. ora di entrega e droga. El a mustra cu L.W. ta desmenti. Fiscal a bisa cu e no ta kere L.W. Ta imposibel cu e ta biba cu N.H. y na momento di entrega di droga, e no sa. Sinembargo Fiscal ta haya cu legalmente, no tin prueba suficiente pa bisa cu L.W. tabata bende. El a pidi Hues pa declara L.W. liber di bendemento di droga.

CASTIGO

Fiscal a exigi pa L.W. 180 dia di prison, di cual 104 dia ta condicional, kitando e 76 dianan cu el a sinta caba y 2 anja di prueba. Esey ta nifica cu L.W. lo no mester bay sera atrobe. Den e caso di N.H., Fiscal a exigi 42 luna di prison di cual 6 luna ta condicional y 3 aña di prueba.

Hues, despues di a scucha defensa di abogadonan a sera tratamento di e caso y a bisa cu dia 19 Juli 2024 tin sentencia.