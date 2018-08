Fiscal ta defini si un denuncia lo bira un investigacion penal

Sr. Lito Lacle, vocero di Cuerpo Policial di Aruba, ta elabora ariba e proceso ora cu’n persona ta bin haci un denuncia.

Ora cu’n persona bin duna denuncia na warda di polis, e recherche tin e deber di tuma e denuncia. Despues e ta pasa den un proceso di screening na Ministerio Publico. E fiscal lo defini si e lo bira un investigacion penal. E unico di e deber na e momento ey, ta pa tuma e denuncia. Ta prerogativo di e fiscal si tin un investigacion penal si of no. Solamente si e persona wordo gara op “heterdraad”, e ora lo por bay over na detene e persona di biaha. Si esaki no ta e caso, mester warda ariba ordo di fiscal pa bay detene un persona. Pero e problema mas grandi ta e silencio y e di dos, di entrega un keho y despues retira esaki.

Vocero di Polis: Sr Lito Lacle proceso ora di haci denuncia… Posted by MasNoticia.com on Monday, August 6, 2018

Comments

comments