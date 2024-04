awe mainta Hues di Corte di Husticia a trata e caso penal cu Ministerio Publico a cuminsa contra e homber J.C. (37), kende ta wordo acusa di ladronicia for di un cas, ladronicia di un auto, maltrato severo di dos homber di edad y ladronicia di un truck di ATCO.

MAS NOTICIA por a compronde cu Fiscal a baha pisa riba J.C. y a exigi 7 aña di prison, apesar cu psycologo ta haya cu J.C. ta menos responsabel pa su actonan.

POTRET DI LADRON NO TA E SOSPECHOSO

Fiscal a presenta un serie di acusacionnan contra J.C.. E promer acusacion ta di ladronicia di un for di un cas riba 4 October 2023, caminda cu el a bay cu cuminda for di e frishidaire. Hues a puntra J.C. riba e ladronicia for di e cas y segun J.C., e no ta haci tipo di cosnan asina. Hues a bis’e cu tin un potret cu camera di seguridad a saca. J.C. a bisa Hues cu su abogado a mustr’e e potret pero esey no ta e. Hues a coy e potret y ora el a mir’e, el a remarca cu e persona riba e potret ta un hende di color mientras cu J.C. ta color cla. Hues a mustra Fiscal e potret y a bisa cu esey no ta J.C.

HORTA AUTO Y HORTA UN BARBERO

Hues a mustra cu riba 10 October 2023, J.C. a comete un racha di delito. Segun J.C. e dia ey e tabata hopi bebi y door di esey el a horta e auto. El a cana di Dakota pa bay San Fuego, unda e ta bida. Den Primavera el a busca un auto pa horta pasobra e ta hopi cana pa yega San Fuego. El a core cu e auto bay San Nicolas, cumpra alcohol y sigui bebe.

El a bisa cu e tabatin problema cu un Dominicano barbero cu a papia cos kens di Arubiano. El a dicidi di horta placa for di e Dominicano. Segun J.C., ningun hende tabata sa cu el a horta. Ta el a bisa Recherche cu el a horta e Dominicano.

MALTRATA DOS HOMBER CU BIGA

J.C. a sigui bisa cu el a bay cu e auto horta na cas di e homber di edad F.S. na Parkietenbos. El a bisa Hues cu el a para e auto horta leu for di e cas. El a bati na e porta y e homber F.S. a bay atende. Segun J.C., e kier a huur un camber cu e yiu homber di F.S. a bis’e di dje. J.C. a bisa cu el a pone un caha di placa cu 7 mil florin aden, ariba un mesa na e cas. Ora el a caba di wak e camber, el a bay bek na e caha y el a ripara cu e placa e disparce. El a bisa F.S. pa dun’e su placa. F.S. a bis’e cu e no a coy placa y a bisa J.C. pa bay for di su cas.

J.C. a bisa Hues cu el a rabia y el a coy un biga y a cuminsa bati F.S. y grita pa e haya su placa. E homber di edad A.C., cu ta biba pega cu e cas, a scucha F.S. ta grita y a bay wak kico ta pasando. Segun J.C., un homber a drenta e cas y choca J.C. E homber ta A.C. y segun J.C., e momento ey, F.S. a cuminsa hink’e cu cuchiu na su pia. El a bisa cu el a cuminsa perde rosea y a pensa cu nan lo bay mat’e. Segun J.C., den e luchamento, tur su paña a kibra. El a pasa man pa un biga y bati tur dos homber. Despues el a coy su caha di placa y core bay sunu for di e cas. J.C. a bisa Hues cu el a dicidi di bay na ATCO pa laga pasa cu e ta bay horta un truck pa Polis yega pa gar’e. Segun J.C., e por a huy bay pero no kier. El a bisa cu e hendenan di ATCO a bati’e y Polis a hay’e herida.

Hues a remarca cu segun procesverbaal di Polis, J.C. tabata full sunu y no tabata herida y tampoco tabata sangra. J.C. lo a declara na Polis cu e tabata riba un racha di piedra di coca y a bati dos hende cu palo. J.C. a bisa Hues cu e no tabata sa cu el a maltrata e dos hombernan asina severo.

HERIDANAN SEVERO

Hues a mustra cu F.S. a sufri hopi maltrato cu biga door di J.C. El a sufri slanan duro na cabez, 3 hinca na curpa y hasta fractura den cara, ripchi y un dede kibra. E homber A.C. tambe sufri herida. Fractura na man abao, dedenan, corta na man. E man y dedenan cu mester a wordo cosi.

Hues a bisa cu e declaracion di A.C. ta diferente di loke J.C. ta conta. Hues a bisa cu A.C. tabatin wowonan sangra y slanan.

A.C. a declara cu e ta biba banda di e cas y a spierta ora scucha J.C. grita. El a bay na e cas y a mira F.S. drumi den un plas di sanger. E momento ey, J.C. a bay riba dje y dal’e cu un biga. A.C. a hisa su man y despues na otro man, pa evita cu J.C. ta dal’e na su cabez . J.C. a dal’e tambe na su pianan. El a logra lanta pero a bolbe cay. A start un luchamento caminda J.C. a hinca su duimnan den A.C. su wowonan. Door di e maltrato, A.C. a keda 5 dia hospitalize y a haya 35 cosi na man. Segun A.C., si e no a bay ora el a tende gritamento, F.S. lo a wordo mata door di J.C. Segun J.C., si e no a bringa formal, nan lo a mat’e. El a bisa Hues cu e ta arepenti pa loke el a haci.

Fiscal a bisa cu J.C. no ta un desconoci di Polis. Hues a mustra cu tin hopi caso di J.C. di ladronicia cu kiebro cu ta data di 2015. Na Maart 2022, J.C. a wordo condena pa maltrato, menaza y ladronicia. Fiscal a exigi pa ehecuta e 2 luna condicional cu J.C. a haya pasobra el a haci e delitonan den tempo di prueba.

Hues a mustra cu psycologo den su raport ta constata cu door di uso di droga y alcohol, J.C. a sufri un perdemento di cabez. Tambe cu J.C. tin problema anti social y ta bira agresivo sin pensa e consecuencianan. Psycologo ta haya cu J.C. ta menos responsabel pa loke el a haci. Psycologo ta conseha pa J.C. haya guia pa su adiccion y tratamento na Respaldo.

VICTIMANAN A PAPIA DEN CORTE

Awor cu e ley nobo a drenta na figor, ta asina cu victimanan por presenta den Corte pa conta Hues con nan a sinti ora cu e incidente a sosode cu nan. E homber A.C. a demanda en total 48.500 florin di daño material y inmaterial. El a bisa Hues cu e no por usa su man drechi bon. E tin problema di bista door cu J.C. a hinca su duimnan den su wowo. Awor e no por traha mas. El a gradici Dios cu e ta bibo. El a bisa cu e no tin AZV. Ta asina cu A.C. ta ilegal na Aruba desde 2019 y a pidi asilo.

E señora di F.S. a bisa Hues cu e daño cu J.C. a haci na F.S., nunca por paga. El a exigi 50 mil florin pa asina busca tratamento di F.S. E señora a bisa Hues cu F.S. no ta su mes mas. El a keda cu daño mental door di e maltrato di J.C. Tambe e lo mester haci operacion den exterior na su wowo cu el a keda afecta. E señora a bisa cu e y su yiu homber, mester hiba F.S. cada vez baño pa haci su necesidad y tambe bañe. Ta asina cu F.S. ta den un rolstoel pero esey ta door cu auto a dal’e pero e no por baña su mes door cu e slanan di biga cu el a haya.

FISCAL TA EXIGI 7 AÑA DI PRISON

Fiscal a bisa cu diferente persona a bira victima di J.C. Na Parkietenbos, Polis a haya 2 victima caminda F.S. tabata den e cas hopi herida mientras cu A.C. tabata na un cas eybanda. F.S. a wordo hiba cu ambulance pa hospital. A haya J.C. na ATCO den vecindario full sunu. Fiscal a bisa cu e comportacion di J.C. tabata pone Polis pensa cu e lo tabata bou influencia.

Fiscal a bisa Hues cu F.S. a sufri hinca na garganta, schouder y pia. El a sufri fractura na craneo, fractura na ripchi. E mester a keda interna den hospital. A.C. tambe a sufri heridanan y fractura y mester a keda interna. Na opinion di Fiscal, por conclui cu J.C. cu un cuchiu y biga a maltrata F.S. Fiscal ta considera esaki intento di mata. Na ATCO tabatin confrontacion entre empleadonan cu J.C., kende kier a horta un truck. Fiscal a bisa cu psycologo ta haya cu J.C. tin problema mental door di uso di substancianan. Psycologo ta bisa cu J.C. ta menos responsabel pa su actonan. Fiscal a bisa cu e ta pidi pa declara J.C. liber di e acusacion di ladronicia for di un cas. Fiscal a exigi 7 aña di prison pa J.C. Pa loke ta e demanda di daño material, Fiscal ta compronde loke F.S. a pasa aden. Pero e ta pidi pa declara e demanda no admisibel pasobra e no ta specifica. Pa loke ta e demanda di A.C., el a mustra cu recibo di hospital di cobranza di 8500 florin, ta acceptabel.

ABOGADO

Mr. Bryson a bisa Hues cu no por culpa J.C. di e ladronicia for di un cas. E potret cu Polis a presenta no ta J.C. Pa loke ta trata e casonan di maltrato di F.S. y A.C., abogado mr. Bryson a mustra riba e psycologo su raport. E abogado ta haya cu J.C. no a gaña cu el a dal F.S. cu un biga. J.C. a nenga di a hinca F.S. cu cuchiu. E abogado ta haya cu J.C. a conta tur loke el a haci y kisas e ta bisando e berdad di loke ta e cuchiu. E abogado a mustra riba e raport di psycologo cu ta mustra cu J.C. ta menos responsabel pa su actonan. E abogado a bisa cu e no ta haya cu den e caso di A.C., por papia di maltrato severo. Pa loke ta e trucknan na ATCO, J.C. a conta tur loke a sosode y cu su intension no tabata horta un truck. E abogado a bisa cu e ta laga esaki na decision di Hues. Pa loke ta e demanda di daño, e recibo di hospital ta mustra cu e tin relacion cu maltrato di A.C. E demanda di 40 mil florin inmaterial, no tin specificacion. El a pidi pa declara esaki no admisibel. Pa loke ta F.S., e abogado a bisa cu no tin ningun relato cu ta mustra e daño cu F.S. a sufri. El a pidi pa rechaza esaki. Mr. Bryson ta haya e castigo exigi pa Fiscal lo perhudica J.C. pa haya tratamento manera psycologo a recomenda.

Ta asina cu e señora di F.S. a bisa Hues cu e lo bay cuminsa un caso civil y ta hala e demanda aden.

Hues a sera tratamento di e caso y a bisa cu otro siman diabierna e lo sera tratamento di e caso pa e ora ey stipula fecha di sentencia.