Diabierna mainta Corte di Husticia a trata e caso penal cu Ministerio Publico a cuminsa contra e homber Venezolano O.(34), kende ta wordo acusa di a viola un turista durante cu e tabata haci masashi.

MAS NOTICIA por a compronde cu O. a admiti di tabata relacion sexual cu e turista pero ningun momento a viol’e. Fiscal ta haya culpabel y a exigi 4 aña di prison y 4 aña cu O. no por haci masashi.

Fiscal a bisa cu ta acusa O. cu riba 28 December 2023, el a viola un dama turista F. durante cu e tabata haci masashi na un hotel.

O. a bisa cu nunca el a abusa di e dama turista F. El a accepta di tabatin relacion sexual, pero nunca a force.

VIOLA OF RELACION?

Hues a bisa O. pa splica kico tur a sosode. O. a bisa promer a cuminsa masashi boca abao y despues e turista F. mester a bira boca ariba y el a tap’e cu sarbete pero a bira cara pa no wak’e sunu. Segun O., ora el a cuminsa masashi e pia robez, el a ripara cu F. a cuminsa hala rosea pisa. Ora el a cuminsa masashi pia drechi, F. a cuminsa morde su lip y hala rosea mas pisa y a habri su pia un poco. O. a puntr’e si e masashi ta bon y el a bisa si. E ora ey O. a puntr’e si e por mishi na su parti intimo. E dama a bisa si. O. a bisa Hues cu el a cuminsa masashi eynan y penetr’e cu dede. Na dado momento F. a habri su pianan mas y O. a subi riba dje y a cuminsa tene relacion sexual. Segun O., na dado momento el a sinti cu e no mester haci’e pasobra ta su trabao. El a stop di tin relacion y a hala atras. Segun O., e ora ey e dama F. a hala bin mas serca y O. a sinti cu e dama tabata kier mas. E dama F. a brasa O. y a hal’e serca. E ora ey O. a reacciona cu no y a hala atras atrobe. El a bisa F. pa lag’e wak e ora. Tabata falta 15 pa 20 minuut pa completa e masashi. O. a bis’e pa mihor e masashi su cabez y nek. E momento di masashi nan dos a combersa normal. Despues O. a puntra F. si e ta contento cu e tratamento y el a bisa cu si.

TURISTA A DENUNCIA VIOLACION

Hues a bisa cu e dama F. a declara na Polis cu e masashi tabata normal pero ora el a bolter, O. a penetr’e cu su dede y despues a subi riba dje y sunchi y despues a tene relacion sexual cun’e pero a stop. F. a bisa cu O. a pone dede na boca y bisa F. pa keda keto. Segun O., ora e tabatin relacion, el a mustr’e pa keda keto y no haci desorden. F. a bisa cu el a duna O. 30 dollar tips y a bay cumpra sun screen y a bay cu su casa den camber. Den camber el a conta su casa cu el a wordo viola. Nan a bay front desk y haci denuncia. Segun F., ora el a sinti e dede di O. el a keda paralisa. Hues a lesa loke F. a skirbi riba papel na front desk caminda el a describi tur loke a sosode. Ta asina cu e turista F. a bay hospital pa haci investigacion.

Hues a bisa cu e hotel tin video y por a mira cu F. a yega e SPA y e ta wordo hiba na un parti di e SPA. Despues ta mira cu F. ta bin bek. Despues ta wak’e ta cana den hotel y despues ta cana cu un saco di plastic y a bay subi lift. Despues ta wak F. na front desk y Polis presente.

Ta asina cu Hues Comisario a laga O. liber pero Ministerio Publico a apela y Hof a dicidi cu no por laga O. liber promer cu e caso. Te ainda e ta sera den KIA.

VICTIMA A PAPIA DEN CORTE

E dama F. a bin Aruba cu su casa y tabata den Corte pa expresa su mes. Hopi emociona y na yoramento, F. a bisa cu e ta un persona hopi reserva y no ta papia cu hopi hende. Esnan cu conoce bon sa cu e ta optimista pa traha. Awor cu el a pasa den e experencia mahos aki, e no ta sigur cu e ta optimista. El a bisa cu el a bin Aruba pa pasa vacacion cu su casa y nan a asumi cu lo ta sigur na e hotel. Su casa a hiba un lucha contra cancer y a vence. El a bisa cu den camber di masashi e tabata pensa pa sobrevivi e abusador. El a bisa cu nunca e lo bay lubida e experencia di violacion. Loke e tabata desea, tabata di sali for di e camber. Ora el a sali, e tabata haci cosnan cu e no sa kico e tabata haci. E tabata kier a sali mas liher posibel for di e lugar. E dama a bisa Hues cu el a purba di actua normal pa ningun hende ripara kico a pasa. El a bisa cu el a sinti su mes sushi. El a bisa cu el a warda masha hopi na hospital y a bay hotel y bolbe su siguiente dia pa haci investigacion forence. Na Merca el a isola su mes y no por haci cosnan cu e ta costumbra di haci. El a bisa cu te ainda, e tin hopi dificultad pa drumi. Su casa ta cuid’e. E tabata yora cada biaha cu e baña pa kita e sensacion cu el a sinti ora cu O. tabata sunchi e. E tabata hasta grita su casa pasobra e no por soporta. E no tabatin relacion cu su casa. Cada vez cu su casa mishi cun’e, e tabata haya un rabia y tabata grita. E tabata isola su mes hasta di su mama. E tin miedo pa ta na cas su so. E no ta sinti’e sigur mas na cas. Nan a instala extra lock y hasta camera pero esey tampoco ta yuda. E dama F. a expresa cu nunca e homber O. lo sinti loke el a sinti. El a bisa Hues cu no mester laga O. haci esaki cu ningun hende mas. El a bisa cu e lo keda afecta pa resto di su bida y lo no ta mescos cu e tabata anterior. El a bisa cu e ta sinti falta di su mes di loke e tabata y no sa si e lo bira bon bek. El a bisa cu ningun momento el a duna permiso pa O. haci esaki cun’e.

4 AÑA DI PRIZON EXIGI

Fiscal a bisa Hues, cu O. a abusa di su posecion di abusa di un turista. E turista a pensa promer cu O. su man lo a faya ora e tabata masashi su pia. Despues e ta sinti con O. a hinca dede den su parti intimo. E dama a haci denuncia di violacion contra O. Fiscal a mustra cu O. a bisa cu el a haci un fayo door di tin relacion intimo cu e turista. El a kere cu e turista a gusta y p’esey a hinca dede y despues a tene relacion sexual. Fiscal a remarca cu e turista a bisa cu ningun momento el a duna autorizacion pa O. mishi cu su parti intimo y mucho menos tene relacion sexual.

Fiscal a bisa Hues cu den caso di violacion, tur hende ta reacciona diferente. Tin hende ta resisti, otro ta bay den un shock y ta sigui cu e rutina y despues ta reacciona. Na opinion di Fiscal, no ta nada straño cu e turista tabata kier pa tur cos caba y despues a bay conta su casa. El a bisa Hues cu por a scucha e turista bisa con el a keda den trauma y ta isola su mes.

Na opinion di Fiscal, e hecho cu e turista no a reacciona di biaha, no kiermen cu el a gusta. Pa loke ta e castigo, Fiscal a bisa cu e ta tene cuenta cu O. tin un señora cu ta en espera di baby. Segun ley, e castigo pa violacion ta 3 aña di prizon. Fiscal a sigui bisa cu ora ta trata di abusa di posecion esey ta haci e castigo bira mas pisa. E ta haya cu O. a tacha e integridad di e turista. E turista lo keda añanan largo den trauma y actual e ta hayando tratamento. Fiscal a exigi 4 aña di prizon. Tambe Fiscal a bisa cu mester proteha comunidad di cu O. lo bolbe haci algo asina. El a exigi pa prohibi O. pa 4 aña no por haci e trabao di masashi.