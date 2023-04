Diabierna mainta pa oranan largo, Hues di Corte di Husticia a trata e tristo caso di accidente fatal riba 2 October 2022 na Seroe Colorado, caminda dos ruman muher Wouters y un baby di 2 aña a perde nan bida.

MAS NOTICIA por a compronde cu Fiscal a haya e homber S.A.W. (30) di Jamaica, culpabel di a ocasiona e accidente y a exigi 4 aña di prison y 5 aña sin rijbewijs.

FAMIANAN DEN SALA DI CORTE

Sala di Corte tabata yen. Por a mira e agentenan di Trafico a presenta, un agente di Polis kende a wordo scucha como testigo, famianan di e victimanan y famia di e sospechoso.

E acusacion cu Fiscal a presenta contra S.A.W. ta cu riba 2 October 2022, e tabata bou influencia di alcohol y a dal frontal contra un auto den cual tabata e dos rumannan Wouter, y 4 baby. Lamentable ta cu e dos rumannan Wouters y un baby di 2 aña a fayece. Tambe ta acusa S.A.W. di a core auto sin rijbewijs.

SCUCHA POLIS COMO TESTIGO

Hues a bisa cu ta scucha e agente di Polis T. como testigo. T., despues di a hura di bisa e berdad, a bisa Hues cu nan tabata e promer cu a yega cu patruya na e sitio. El a mira un auto preto Skyline y un auto cora cu a dal frontal. Promer cos cu a atende tabata e auto cora, caminda tabatin un baby pafor di e auto. E agente a bisa Hues cu S.A.W. tabata sinta den e auto Skyline y a puntr’e kico a pasa. Segun T., S.A.W. a bisa cu e tabata bayendo su trabao y tabata core duro y a perde control.

ACCIDENTE FATAL

Hues a mustra cu segun e relato di Polis, tres persona den e auto cora, e dos rumannan Wouters y un baby di 2 aña a fayece promer cu ambulance a yega. Segun declaracion di S.A.W., el a desvia pa un auto color scur y a bay dal frontal contra e auto cora. E test di blaas a mutra 284 micro gram di alcohol cu ta hopi halto. Den hospital a tuma muestra di sanger y no tin ningun señal 0,0. Esey ta mustra cu e cantidad di Ethanol den sanger ta mas abao cu loke ta normal.

INVESTIGACION NA HULANDA

E dashboard di Skyline a wordo kita y manda Instituto Forence na Hulanda. Experto di accidente na Hulanda a constata cu S.A.W. tabata core 117 km na momento di e impacto. Hues a mustra cu e testigo dama T. a bisa cu el a mira cu e Skyline a bay man robez y dal frontal contra e auto cora. El a splica cu e tabata core riba e caminda di santo y no riba e caminda di asphalt. E testigo dama F. a bisa cu e tabata core y a mira un accidente sosode. El a mira un muher a baha for di e auto y coy un baby for di e stoel di baby.

CORE AUTO SIN PERMISO DI DOÑO

Hues a sigui bisa cu un otro testigo cu tabata na un fiesta a bisa cu el a mira S.A.W. bebe 3 cerbez. E homber aki, kende ta amigo di S.A.W., a bisa cu el a papia despues di e accidente cu S.A.W. kende a bis’e cu e mester a kita pa un auto blanco. S.A.W. a bisa Hues cu e auto tabata blauw scur.

Hues a mustra cu e doño di e Skyline a bisa Polia cu el a presta S.A.W. e auto pero pa para na cas. El a bisa cu e no a duna S.A.W. permiso pa core e auto, pasobra e auto no ta segura. Un testigo A., manager di S.A.W., a declara cu S.A.W. ta gusta core auto duro.

CORE AUTO BOU INFLUENCIA

S.A.W. a bisa cu e plachi di number riba e auto no ta di e auto y e glasnan tabata getint. Hues a remarca cu ta prohibi pa core rond cu glasnan getint asina scur. Hues a puntra S.A.W. cuanto bebida el a bebe. E anochi promer S.A.W. tabata na un fiesta y a bebe. El a bisa Polis cu el a bebe 4 pa 5 mix drinks y no cerbez. El a sigui bisa cu el a bay cas mas o menos 4’or di madruga, come y bay drumi. Lanta mas o menos 8’or di mainta y traha coy come pa su yiunan. Despues el a bay hiba e yiunan serca nan mama.

CON ACCIDENTE A SOSODE

Hues a remarca si S.A.W. ta conciente cu no por bebe alcohol ora ta stuur. Hues a splica cu segun ley, maximo 2 glas di alcohol so por bebe y cu esey ta dura mas o menos 1 ora y mey den bo systema. Segun S.A.W., promer cu el a drenta e auto el a pensa esey. El a bisa cu si e tabata sinti straño e no lo a core. El a bisa cu el a splica Polis cu el a hiba e muchanan pa nan mama y a bay cas bek y a come algun snack na cas y a spula boca cu Listerine y a bay pa trabao. Polis a bisa cu por ta e uso di Listerine a pone cu e rosea di S.A.W. a mustra asina hopi alcohol.

S.A.W. a bisa Hues cu e dia ey algo a bis’e pa no bay traha pero el a dicidi di bay traha tog. Na caminda pa trabao el a pasa un colega den un Nissan March. Segun S.A.W., su colega tabata core hopi slow y zig zag. El a bisa cu e tabata core mas o menos 60 km y a keda core. Segun S.A.W. el a keda core y tabata bin un auto den direccion contrario cu 2 persona aden. E ta kere cu ta turista pasobra un tabata saca potret. Door cu auto a bin riba dje den un bocht, el a spanta y desvia y bay riba santo y e auto a slip ora el a hala pa bay bek riba caminda. E momento eye l a bay dal contra e auto cora. S.A.W. a bisa cu e ta core di Skyline masha poco. Hues a remarca cu segun testigonan, S.A.W. sa core hopi e Skyline.

El a bisa cu e auto cora tabata core cu e mesun velocidad cun’e. Segun S.A.W., e ta calcula cu e tabata core 80 km. Hues a remarca cu e experto na Hulanda ta mustra cu e velocidad tabata 117 km.

DEMANDA DI DAÑO

Tin dos demanda di daño. Un di parti e mayornan di e dos rumannan y di parti di e pareha di un di e rumannan, kende ta tata di e baby cu a fayece. Un demanda ta relaciona cu gastonan di entiero. E gasto total a sali 34 mil florin, 15 mil florin seguro a paga. E mama a haci demanda pa S.A.W. paga 19 mil florin. E partner de Cuba, a haci demanda inmaterial di 50 mil florin. E mayornan a mustra cu a perde 3 miembro di famia den forma cruel. Nan no por drumi y no ta come bon. Ainda nan ta sufriendo. Nan a mustra cu tin gastonan di e muchanan chikito cu mester cumpli cun’e. E partner de Cuba a bisa cu su pareha y su baby a perde nan bida na un forma cruel. E otro yiunan a keda sin nan mama. Tin hopi dolor cu perdida di su yiu homber. El a demanda 50 mil florin di daño inmaterial.

ACUSADO A PIDI PORDON NA FAMIA

S.A.W. a pidi Hues pa e por papia cu e famia. Hues a puntra e famia si nan kier pa S.A.W. lanta para y mira nan y papia of pa keda sinta cu cara pa Hues y dirigi palabra pa Hues. E famia no kier pa e acusado mira nan.

E ora ey S.A.W. a bisa na e famia, hopi forza. El a bisa cu e conoce nan for di chikito. Segun S.A.W., den cel e ta blo pensa riba loke a sosode y e ta pensa mihor el a muri cu loke a pasa. El a bisa cu e ta dispuesto pa yuda y e ta spera cu e famia lo pordon’e.

FISCAL

Fiscal a bisa Hues, cu Aruba a keda sacudi 2 October 2022 door di e accidente fatal na Seroe Colorado. Dos ruman Wouters y un baby di 2 aña a fayece. S.A.W. a dal frontal contra e auto. Fiscal a bisa cu den e auto tabatin 3 mucha mas. Fiscal a bisa cu e ta un situacion hopi dificil pa e sospechoso cu door di su culpa a kita bida di 3 persona. E famia a keda afecta cu tres miembro di famia a wordo kita for di nan den forma cruel.

CORE BOU INFLUENCIA

Fiscal a mustra cu S.A.W. tabata na un fiesta na Zeewijk te 3’or madruga. El a bay drumi 4’or y lanta 8’or di mainta pa hiba e muchanan serca nan mama. 10’or di mainta e mester a cuminsa traha y a laga sa cu e lo yega laat. El a manda 9.56 mainta whatsapp cu e lo yega laat. Mas o menos 10’or el a yega serca mama di e muchanan. Mas o menos 10.30 di mainta e accidente a sosode. Segun Polis, S.A.W. lo tabata core mucho duro. Fiscal a bisa cu e pregunta ta si S.A.W. tabata core bao influencia di alcohol. A haci blaas test cu a mustra 284 micrgram. Na opinion di Fiscal, esey ta mustra cu S.A.W. tabata bou influencia di alcohol. Fiscal a bisa Hues cu por spera for di defensa cu for di test di sanger ta mustra cu no tin alcohol. Fiscal a mustra cu Hues mes a mustra cu e tempo cu a tuma e test di sanger ta importante. Ta 4 ora despues di e accidente a tuma sanger. Fiscal ta kere cu esey por a influencia e test.

CORE IRRESPONSABEL

Na opinion di Fiscal, pa cu e velocidad cu S.A.W. tabata core, S.A.W. ta bisa cu e tabata core 70 km. E investigacion di Instituto Forence na Hulanda ta mustra cu S.A.W. tabata core 117 km. El a mustra cu e supervisor di S.A.W. a bisa cu e ta mira cu S.A.W. ta core hopi duro y a hala S.A.W. su atencion. E supervisor a bisa cu S.A.W. ta gusta drift y pasa auto cu velocidad halto. Investigacion ta mustra cu aparentemente S.A.W. tabata pusta cu un otro auto. E dama T. a mira cu S.A.W. tabata core hopi pega tras di un otro auto y ora e kier a pasa a perde control y dal contra e auto di e victimanan. Fiscal a bisa cu no tin suficiente prueba pa bisa cu S.A.W. lo tabata pusta. Sinembargo tin declaracion di e persona cu ta bende coco na Seroe Colorado, cu ta bisa cu tin un Jamaiquino cu ta core hopi duro den auto color scur. Na opinion di Fiscal, esey ta cuadra cu S.A.W. El a mustra tambe cu e marcanan di brake ta mustra cu S.A.W. tabata core hopi duro.

CASTIGO

Fiscal ta haya cu S.A.W. tabata core irresponsabel. A bebe alcohol, a bay drumi, lanta y bay traha. Na opinion di Fiscal, S.A.W. tabata core cu velocidad halto y tabata core na otro banda di caminda. A dal frontal contra e otro auto cu a causa morto di dos ruman muher y un baby. A core sin rijbewijs. A core bao influencia di alcohol. Fiscal a bisa cu e accidente fatal a wordo cuestiona den media y ta bisa cu mester impone castigo bida largo. Fiscal a bisa cu e ta compronde pero a base di ley, e castigo maximo ta 6 aña di prison. Na opinion di Fiscal, S.A.W. no a occasiona e accidente intencional. El a mustra cu e por a compronde for di famia cu e yiunan ta keda puntra unda nan mama ta. E wela mester bisa cu e mama no tey mas. E tata di e baby tambe ta sufri. Tur esaki door di e actitud di S.A.W. E hecho cu a kita bida di tres hende, core sin rijbewijs y bou influencia ta pone cu e castigo ta subi. Pa cu e castigo, Fiscal a tene cuenta cu ta promer biaha cu S.A.W. ta cay den man di husticia. El a exigi 4 aña di prison, kita rijbewijs pa 5 aña. Pa cu e demanda di daño di 19 mil florin pa cu entiero, Fiscal a mustra cu no tin documentonan pa specifica. E ta kere cu ta mihor un caso civil. El a pidi pa paga 5 mil florin y e resto declara no admisibel. El a pidi pa declara no admisibel e demanda di 50 mil florin y cu lo por cuminsa un caso civil.