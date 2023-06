Diabierna mainta te den oranan di atardi a trata e caso penal contra e hombernan S.J.W. (22), K.M.L.(17) y J.W.L. (16), kendenan ta wordo acusa di ta envolvi den e mata di Eddy Rincon Bravo riba 30 November 2022, a presenta dilanti Hues.

Ademas di e acusacion aki, Fiscal ta acusa nan di atraco cu violencia cu a causa morto di Eddy Rinco Bravo. Fiscal tambe ta acusa nan tur tres di posecion di arma di candela.

MAS NOTICIA por a compronde cu e sospechoso principal S.J.W. ta papia di un asunto di droga cu a caba den tiramento accidental pero e chofer di e auto, su amiga y un testigo ta mustra otro. Tambe e victima mes a bisa Polis y e testigo, promer cu el a fayece cu ta S.J.W. a tir’e y horta 3 mil florin di dje.

Mayornan di e fayecido a presenta den Corte y a haci demanda di daño. Den sala tabata presente famianan di e sospechosonan.

SOSPECHOSO CU A TIRA MATA TA PAPIA PA PROMER BIAHA

Hues a puntra S.W. pa splica kico a pasa. Ta asina cu promer S.J.W. no a duna declaracion na Polis. El a bisa cu e tabata hunto cu K.M.L. pa yud’e traha riba sonido di e auto. A bay busca K.M.L. su chick cu su amiga na school. Despues a baha e amiga di e chick na cas, e chick a keda serca K.M.L. S.J.W. a bisa K.M.L. pa nan bay na cas di e victima Eddy. Segun S.J.W., Eddy a bis’e cu el a haya hende cu por bende marihuana. K.M.L. a hiba S.J.W. na su cas y despues na cas y Eddy, kende tin un pia kibra y den gips, a subi den auto. Eddy y S.J.W. tabata sinta patras den e auto y K.M.L. y su chick dilanti. Segun S.J.W., el a bay su cas pa busca placa y e no a bisa K.M.L. cu ta asunto di cumpramento di droga. Nan a bay na cas di un conoci di S.J.W., C., pa busca e placa cu C. lo debe S.J.W. Nan a bay na un cas y S.J.W., riba peticion di Eddy a bay na un otro cas pa cumpra 50 florin di cocaina pa Eddy. S.J.W. a pidi Eddy e 50 florin pero Jose a reclama cu e coca no ta sirbi y cu e lo paga 10 florin so.

Nan a bay den auto cu K.M.L. y na caminda e discusion a sigui riba e 50 florin. S.J.W. a bisa K.M.L. pa bay na e tanki na Savaneta pasobra Eddy a bise cu esnan cu ta bende e marihuana no ta na Rooiweg mas sino a bay tanki. Segun S.J.W., el a mira Eddy tabata usa e cocaina pero Eddy no kier a paga e 50 florin. Esey a causa cu a bolbe surgi discusion. Ora nan tabata yegando tanki, S.J.W. a bira agresivo riba Eddy y a gar’e na su shirt. Segun S.J.W., Eddy a dal’e un wanta. Nan a cuminsa bringa den auto patras mientras cu K.M.L. tabata coriendo. Na dado momento Jose a saca un arma cu su man robez. S.J.W. a cuminsa bringa cun’e pa e arma. E arma a cay riba vloer y Eddy a logra coy e arma promer cu S.J.W.

Segun S.J.W., Eddy a tin’e e revolver na e loop cu intension pa dal S.J.W. A surgi un luchamento caminda S.J.W. tambe tabatin e revolver teni. Segun S.J.W., Eddy lo kier a bula sali for di e bentana y aki accidental un tiro a los y herida Eddy.

Di biaha K.M.L. a para e auto y a baha. S.J.W. tambe a baha y a coy Eddy na su shirt y carson, hala na banda di caminda. Segun S.J.W., Eddy a bis’e pa lag’e eynan ya cu S.J.W. a tir’e y cu e lo duna S.J.W. su cen. S.J.W. a bisa Hues cu den panico, el a coy e arma tira afor y a bay bek den auto. El a bisa K.M.L. pa bahe na un bar na Mangel Halto.

CASO TIRAMENTO

Hues a mustra cu segun e raport di Polis, 30 November 2022 pa 8’or anochi Polis a wordo notifica cu tabatin un tiroteo na tanki di Savaneta. Polis a topa cu un homber kende tabata keha di hopi dolor y a bisa cu ta S.J.W. a tir’e. E homber ta Eddy Rincon Bravo. Ambulance a bin cuminsa trata Eddy. El a bisa Polis cu el a bula for di e auto pa scapa su bida pasobra S.J.W. kier a mat’e riba tanki di Savaneta. Lamentablemente pa 9.15 di anochi, a constata morto di Eddy Rincon Bravo.

TESTIGO A MIRA

Hues a bisa cu tin un testigo dama cu a bisa cu el a scucha tiro y a mira un auto cu luznan sendi. Por a mira un hende drumi banda di e auto y un otro hende a bisa: “Mi ta bay mata bo”. E dama testigo a bay yama 911 y ora el a bolbe, e auto a core bay. El a tende hende ta grita pa ayudo y el a bay cu flashlight. El a mira un homber drumi abao. E homber a bisa cu S.J.W. a tir’e y bay cu 3 mil florin di dje. Segun e testigo, e homber a bisa cu nan kier a hib’e tanki pa mat’e pero el a bula for di e auto.

Hues a bisa cu e madastra di Eddy a bisa cu el a duna Eddy 4 mil florin pa e cumpra un regalo di pasco p’e. Recherche a haci investigacion na apartamento di Eddy y a haya 1800 florin. A duna e placa na e madastra.

CHOFER DI AUTO TA PAPIA

Hues a mustra cu K.M.L., chofer di e auto, a declara na Recherche cu S.J.W. a pidi’e hib’e na Eddy. El a papia cu Eddy cu tabata cana cu kruk. El a hiba despues S.J.W. cas y S.J.W. a bolbe cu un tas. E ora ey S.J.W. a pidi pa bay bek apartamento di Eddy. K.M.L. tabata hunto cu su amiga den auto y S.J.W. y Eddy a sinta patras. El a scucha S.J.W. y Eddy papia di un arma Glock y na dado momento Eddy ta puntra S.J.W. na unda nan ta bayendo. K.M.L. a baha nan patras di cas di e homber C. K.M.L. a bay y bolbe y mira cu Eddy y S.J.W. tabata discuti. Den auto e discusion a sigui y el a scucha S.J.W. bisa Eddy si e ta saca e cen den bon of den malo. Na dado momento S.J.W. a saca un arma for di e tas. S.J.W. a dirigi e arma riba Eddy y exigi pa placa. El a dal Eddy cu e arma riba cabez. S.J.W. a bisa K.M.L. pa unda pa core. Na dado momento a yega den vecindario di tanki di Savaneta. Na cierto momento el a mira Eddy ta bula for di e bentana di auto y a scucha un tiro. El a para e auto di biaha y a mira S.W. a hinca arma den tas y busca placa for saco di Eddy. El a coy e placa y Eddy a bis’e pa bay cu e placa bo a tira mi, no mata mi. Segun K.M.L. banda di brug bieu di Tele Aruba, S.J.W. a tira varios cos afor. El a bisa cu el a baha S.J.W. banda di e bar na Mangel Halto y cu S.J.W. a bay den auto di C. K.M.L. a bay cas y yama J.M.L. y a pidi J.M.L. pa warda su pistol Barreta cu un caha di 50 bala.

CHOFER TA CAMBIA DECLARACION

K.M.L. a bisa Hues cu e no a mira S.J.W. saca un revolver for di su tas. El a bisa cu asina e tabata mustra p’e pero e no ta 100 % sigur. El a bisa cu e tabata hopi rabia cu S.J.W. a hink’e den problema. El a sigui bisa Hues cu ora S.J.W. y Eddy tabata bringa patras den auto, e tabata mira den e spiel mientras cu e tabata stuur. El a mira cu S.J.W. tabatin e revolver den man y cu Eddy tabata purba di kit’e for di dje. Diripiente el a tende un tiro y a para auto y baha. K.M.L. a bisa Hues cu e no a mira cu Eddy a bula for di bentana. Ora el a tende e tiro, el a bira wak patras y S.J.W. so tabata den auto cu e revolver den man. El a bay wak Eddy y mira cu el a wordo tira. El a drenta panico y a bay den auto. Segun K.M.L., e no a mira S.J.W. kita placa for di Eddy. Fiscal a remarca cu K.M.L. a firma su declaracion na Recherche cu hopi detayes y awor ta hala atras.

E amiga di K.M.L. di 15 aña, tambe a declara cu el a scucha S.J.W. bisa Eddy pa dun’e e placa. Tabatin pelea den e auto y diripiente el a scucha un sonido duro y Eddy a bula e benta di auto. S.J.W. a baha for di auto y bisa Eddy pa dun’e placa. Eddy a bisa S.J.W. cu el a tir’e caba pa no mat’e y lag’e eynan. S.J.W. a subi den auto y el a bisa K.M.L. pa hib’e na un bar Mangel Halto.

Hues a mustra cu J.M.L. a declara cu anochi laat su primo K.M.L. a yam’e y a bin na e apartamento di un amigo W. cu ta biba banda di dje. K.M.L. a bisa cu S.J.W. a tira Eddy. Segun J.M.L. el a yega di mira S.J.W. cu un revolver. El a bay cu K.M.L. na su cas pa busca e arma di K.M.L., hink’e den paña y duna W. pa ward’e.

FISCAL A BAHA PISA

Fiscal a bisa cu e ta haya S.J.W. culpabel di a tira Eddy mata. E no ta considera esaki un tiro accidental. Fiscal a exigi 19 aña di prison pa S.J.W. Pa K.M.L., Fiscal ta haya proba posecion di arma di candela y el a exigi 18 luna di prison di cual 6 luna ta condicional cu 2 aña di prison. Pa J.M.L. el a exigi castigo hubenil 24. Hues den e caso di J.M.L. a dicta sentencia di biaha y a conden’e na 12 luna di prison mas 6 luna di castigo cu e tabatin condicional ta colga riba su cabez.