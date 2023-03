Diabierna den Corte di Husticia a duranan oranan largo cu tratamento di e caso penal cu Ministerio Publico a cuminsa contra e dama L.A.P.(24) na estado di dos yiu y e homber A.M.B.(26). Nan ta pareha encarcela na KIA.

MAS NOTICIA por a compronde cu Fiscal a baha pisa riba e pareha aki. En especial e homber A.M.B., kende recien a sali for di KIA despues di su condena di 6 aña pa un serie di asalto arma. Awor Fiscal a exigi 14 aña di prison p’e, mientras cu pa su pareha L.A.P. el a exigi 4 aña di prison di cual 1 aña ta condicional.

ACUSACIONNAN

Fiscal a bisa cu contra A.M.B. tin un serie di acusacion entre otro: 11 September 2022 asalto arma riba dos persona, 1 October 2022 asalto arma riba dos persona, 4 October 2022 ladronicia for di un lugar y posecion di arma di candela, 8 October 2022 asalto arma na un cas y bay cu un cantidad di marihuana, 15 October 2022 asalto na Kibaima Gril, 15 October 2022, posecion arma y droga.

E dama L.A.P. ta wordo acusa di ladronicia na un snack riba 4 October 2022, 15 October 2022 na Kibaima Gril, 13 Augustus 2022, posecion di arma di candela.

CANTIDAD DI DEMANDA DI DAÑO

Ta asina cu tin 13 victima riba e rol di e caso. Hues a mustra cu dia di e caso pro forma, tin 7 victima a haci demanda di daño. E tabatin e demandanan aki den su man y a laga saca copia pa asina Fiscal y e abogadonan mr. Edwards y mr. Illes por a haya. Hues a mustra cu tin demanda pa: 13 mil florin, otro pa 29 mil florin, otro pa 15 mil florin, otro pa 3300 florin, otro pa 30 mil, otro pa 3600 florin y otro pa mas cu 10 mil florin.

ASALTONAN ARMA

Hues a cuminsa cu dia 11 September 2022, asalto arma na un cas na Saliña Serca. A menaza cu arma di candela y a bay cu caha di placa cu placa y documentonan importante. A.M.B. a desmenti di a haci esey. El a bisa Hues cu el a admiti tur esnan cu el a haci. Hues a bisa cu e habitantenan tabata drumi y diripiente a mira un homber dilanti nan cu arma y ta exigi placa. Tambe cu e homber lo a choca un di nan. Nan a duna descripcion di un persona di color y cabey rasta. Ta asina cu A.M.B., ta di color y tin cabey cortico. El a bisa Hues cu anterior e tabatin cabey largo pero no dread logs.

Hues a sigui cu dia 1 October 2022, na un cas den Victor Lugostraat a sosode un asalto arma y a bay cu cosnan. Hende a bisa cu e homber tabatin un arma di candela di nikkel. Un di e personanan a wordo mara cu tie reps. A.M.B. a desmenti esey tambe. El a bisa cu tin hopi revoler 38 di nikkel na Aruba. Hues a bisa cu un di e victimanan a bisa cu e ta reconoce e arma y tie reps cu a haya na cas di A.M.B. Ta asina cu a haya A.M.B. cu un revolver Caliber 38 color nikkel.

Fiscal a remarca cu Recherche na cas di A.M.B. a haya e mesun tipo di tie reps y tas tipo Nike cu victima a declara di a mira.

Hues a sigui cu dia 4 October 2022, un asalto a sosode na un snack na Barcadera. A.M.B. a admiti esaki. Hues a bisa cu aki tambe a mira e arma di candela color di nikkel. E dia ey e partner di A.M.B., L.A.P. tambe tabata tey. Segun L.A.P., ta A.M.B. a pidi’e pa bay. El a bisa cu e no tabata sa cu A.M.B. tabatin e arma. E sa cu A.M.B. tabatin un tas cu schroefdraai. Segun L.A.P., ta ora nan tabata den e lugar, A.M.B. a saca e arma. Segun L.A.P. e tabata sa cu A.M.B. tabatin un arma pero nunca a mira esaki.

DAMA FILMA TA TIRA

Hues a bisa cu tin video den cellular caminda ta mira L.A.P. ta tira. Segun L.A.P. e tabata cu un grupo y e tabata burachi y a tira cu un arma pero di otro persona. Esey a sosode den un mondi. Fiscal a mustra cu por scucha e stem di A.M.B. ta bisa “Buta Awor “ y e ora ey L.A.P. a tira.

Hues a sigui cu dia 8 October 2022, un asalto arma a sosode na un cas den Macubaristraat na famia G. A.M.B. a admiti di tabata cu un otro persona pero Recherche a lag’e liber. Na e cas tin diferente apartamento. En total 3 apartamento. A menaza hende cu arma di candela y mara hende cu tie rep. Segun A.M.B., nan a horta 1 liber di marihuana cu el a cumpra. El a paga 1500 florin pero a haya un parti so. E dia ey el a dicidi di bay busca su droga. El a coy 2 liber di marihuana. Hues a bisa cu e persona a haci denuncia di un cantidad di joyas. A.M.B. a desmenti esey. Segun A.M.B., si ta asina lo a haya esakinan na su cas. Na su cas a haya resto di e lote cu el a horta. El a admiti di a maltrata algun persona. El a bisa cu a dal un, un wanta y tambe a dal cu e cabo di e revolver. Hues a cuestiona e forma di actua di A.M.B. Segun A.M.B. tur e hendenan di famia G. ta meti den droga.

Hues a puntr’e unda el a haya e arma di candela. Segun A.M.B. el a cumpra e revolver for di un paisa pa 1300 florin.

Hues a sigui cu dia 15 October 2022, tabatin un asalto riba e homber C. caminda a bay cu documentonan. A usa violencia. A dal e homber cu un bara di heru. Esaki a sosode 3’or di marduga. E homber C. tabata den auto y A.M.B. a kibra glas di auto. Segun A.M.B. e homber debe placa na un hende cu tabata sera den KIA. El a tapa su cara y bay cobra e homber. El a bisa cu e dia ey e no tabata arma. El a bisa cu el a bringa cu e homber pero no a bay cu nada for di e homber. Segun A.M.B. su intension tabata pa spanta e homber y pa e paga. El a bisa cu el a dal e homber cu e hero na su schouder. E dama L.A.P. tambe tabata presente. El a bisa Hues cu el a hala un banda ora nan a bringa. Segun L.A.P., e tambe mester a tapa cara pa evita cu e homber lo reconoce. Hues a remarca si esaki no ta wordo considera un atraco.

E mesun dia 15 October 2022, Polis a haci investigacion na e cas unda A.M.B. y L.A.P. tabata keda y a haya cantidad di marihuana. Segun A.M.B. esey ta resto di e 2 liber cu el a coy na cas di Geerman. Segun A.M.B. e tabata usa marihuana. L.A.P. a bisa Hues cu e tabata usa pero e tempo ey no mas.

CABA DI SALI DI KIA Y BOLBE HACI ASALTONAN

Hues a mustra cu A.M.B. no ta desconoci. E tabata sera 6 aña pa cantidad di asalto y apenas a sali liber y ta bolbe haci mesun cos. Hues a puntra pakico A.M.B. ta bolbe cay. Segun A.M.B., tur cos tabata bayendo bon y e tabata traha cu su tata. E no sa kico a pasa cu el a bolbe cay. Segun A.M.B., e ta hopi desapunta di su mes. Hues a remarca cu A.M.B. ta hinca su partner tambe den e casonan. Hues a mustra cu A.M.B. ta bay bende droga y ta fia placa.

A.M.B. a bisa Hues cu awor el a cambia mirando cu e ta bay bira tata. El a bisa cu ora e sali e lo bay biba na Hulanda. Hues a mustra cu L.A.P. tampoco ta desconoci. El a yega di wordo castiga caba. Hues a puntr’e pakico el a bay cu A.M.B. Segun L.A.P., el a bay pasobra A.M.B. ta rabia y e no a pensa riba e consecuencia. Hues a bisa cu e no ta compronde esey pasobra e sa cu A.M.B. tabata sera 6 aña.

FISCAL A BAHA PISA

Fiscal a cuestiona e hecho cu A.M.B., kende por cierto el a condena pa e cantidad di asaltonan anterior, apenas a sali for di KIA y ta bolbe haci mesun cos. El a cuestiona e hecho tambe cu e pareha di A.M.B., L.A.P. tambe ta mesun cos. Fiscal ta haya cu tur e asaltonan aki ta causa sentido di inseguridad den comunidad. Tambe el a cuestiona e hecho cu A.M.B. tin arma di candela. Fiscal a exigi 14 aña di prison pa A.M.B. Pa e dama L.A.P. el a exigi 4 aña di prison di cual 1 aña ta condicional cu un tempo di prueba di 3 aña.

Hues despues di a scucha defensa di e abogadonan, a sera tratamento di e caso. El a bisa cu e ta bay studia e caso y dia 14 di April lo tin sentencia.