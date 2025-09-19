Fiscal di husticia a exigi awe un castigo di prison di 10 aña contra e sospechoso S.R.K. (59 aña), kende ta wordo acusa di un serie di delitonan serio. Ministerio Publico ta acusa e sospechoso di violacion y abuso sexual di dos victima menor di edad. Tambe e ta wordo acusa di posesion di pornografia infantil durante un periodo di casi tres aña: di juni 2022 te maart 2025.

S.R.K. ta wordo sospecha alavez di posesion di seis arma di candela y di municion riba 4 di maart 2025, sin e autorisacion necesario.

E caso aki ta importante pa comunidad debi na e delitonan sexual grave y e posesion di armanan di candela y di municion.