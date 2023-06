Diahuebs mainta te den oranan di atardi a tuma lugar tratamento di e caso penal contra e trio homber: J.R.R. (37), G.G.O. (37) y M.J.M. (35) , kendenan ta wordo sospecha di a falsifica un cantidad di certificado di vacuna di Covid y bende esakinan.

MAS NOTICIA por a compronde cu Fiscal a baha pisa riba e trio aki y a exigi pa Hues, ora di dicta sentencia, duna orden pa detencion di biaha y hiba e trio sera na KIA.

FALSIFICA CERTIFICADO DI VACUNA

Fiscal a mustra cu na September 2021, Departamento di Salubirdad (DVG) a haci denuncia contra G.G.O. y J.R.R. cu lo a falsifica certificado di vacuna. Tin indicacion cu G.G.O., riba un mainta lo a yena mas cu 60 persona nan nomber den computer como cu a haya certificado di vacuna, siendo cu esey no a sosode. Na opinion di Fiscal, esaki tabata sosode promer cu 8’or di mainta caminda for di 7’or, G.G.O., tabata yena nombernan den computer. Fiscal a mustra cu na November 2021, G.G.O. a wordo gara ta yenando nomber den computer for di su cellular.

Fiscal a bisa cu J.R.R. a yena 5 nomber den e sistema pa M.J.M., usando password di un otro empleado y esaki a sosode na cas di M.J.M.

A PERSIGUI ESNAN CU CERTIFICADO FALSO

Fiscal a splica cu no tabatin tempo pa bay interoga tur e 62 persona cu a keda registra. El a bisa cu a persigui tur esnan cu a haya certificado di vacuna falso. Nan mester a presenta den un Tomzitting, caminda nan a haya un boet.

COBRA ENTRE 250 Y 400 FLORIN PA CERTIFICADO FALSO

Fiscal a mustra cu a haya combersacionnan entre J.R.R. y su primo M.J.M. caminda nan tabata papia cu mester paga bek esnan cu no a regla e certificado di vacuna. Hasta a papia di infiltra (hack) un computer na Santa Cruz y asina falsifica e certificadonan tog.

Fiscal a sigui bisa cu entre November 2021 y December 2021, nan tabata ocupa pa mira con ta regla registra esnan cu a paga pero no a keda cla cu esakinan. El a mustra cu tin mensahe caminda M.J.M. ta cobra 350 florin pa hendenan cu kier certificado falso pa e promer y di dos vacuna. Tin hasta hende a paga 200 Euro. Fiscal a menciona un cantidad di nomber di hendenan cu a declara di a paga 300 pa 400 florin pa e certificado falso.

Fiscal a bisa cu por ta tabatin un modus operandi caminda promer cu 8’or di mainta a yena 62 nomber y durante ora di trabao tambe lo a yena un cantidad di nomber den e sistema di computer pa laga mustra cu nan ta vacuna siendo cu no ta asina.

Fiscal a mustra cu G.G.O. a bisa cu di e 62 nomber cu el a yena den computer, 5 pa 7 el a yena den computer falso. J.R.R. a yena 5 nomber pa M.J.M.

Fiscal a bisa Hues cu e tabata presente ora a bay pa detene M.J.M. na su cas. A scucha un sonido duro y a resulta cu M.J.M. a kibra su cellular cu un martieu. Ki momento exacto nan a cuminsa cu e falsificacion di certificado di vacuno no ta sigur. Pero na opinion di Fiscal, tin indicacion cu esaki mester tabata promer cu 8 September 2021.

ORGANIZACION CRIMINAL

Fiscal a bisa cu aki por papia di un organizacion criminal. El a remarca cu si DVG no a haci denuncia, Dios sa cuanto mas falsificacion di certificado di vacuna lo a sosode. Segun Fiscal, dia 8 November 2021 ora a gara G.G.O., a cuminsa problema pa M.J.M. pasobra mester paga bek esnan cu a paga pero ainda no a haya e certificado falso di vacuna. Fiscal ta haya cu hunto e trio tabata traha riba e falsificacion di e certificado di vacuna. E ta haya cu tur tres tabatin contacto cu otro. Na opinion di Fiscal, mas cu 60 certificado falso di vacuna a wordo registra den computer. Esaki Fiscal ta considera, falsificacion di informacion den computer. A usa computer di DVG pa otro meta cu realmente mester ta.

COCAINA HAYA

Fiscal a mustra cu durante investigacion na cas di J.R.R. a haya 10 gram di cocaina. Aunke cu e droga no tabata di dje pero e tabata den su cas. E cocaina tabata lamina y na e cas a haya un machine di lamina y un saco di cocaina lamina.

CASO PA KITA PROPIEDAD

Fiscal a avisa Hues y e sospechosonan, cu e tin pensa pa bin cu un caso di kita propiedad. Fiscal a bisa cu e trio a gana placa cu e bendemento di certificado falso di vacuna. Lo bay haci investigacion cuanto placa cada un a gana pa asina determina si ta cuminsa e caso pa kita propiedad.

CASTIGO

Pa cu e castigo, Fiscal a bisa cu e trio aki a falsifica certificado di vacuna pa gana placa. A mal usa nan funcion na DVG y tambe a mal usa computer. Fiscal a bisa cu hende mester confia den certificado di DVG. Awor tin duda si e certificado ta real. El a bisa cu e trio aki a dedica nan mes pa gana placa, siendo cu vacunacion no tabata obligatorio.

Fiscal ta considera e caso aki serio. E ta haya cu mester manda un señal bon cla cu no ta tolera e tipo di practica aki.

El a menciona sentencianan na Hulanda relaciona cu mesun tipo di falsificacion. Fiscal a exigi pa G.G.O. y M.J.M., 18 luna di prison di cual 12 luna ta condicional cu un tempo di prueba di 3 aña. Tambe Fiscal a exigi 240 ora di trabao pa comunidad.

Pa J.R.R. el a exigi 22 luna di prison di cual 16 luna ta condicional cu un tempo di prueba di 3 aña. Tambe Fiscal a exigi 240 ora di trabao pa comunidad.

Pa tur tres Fiscal a exigi tambe un multa di 2500 florin y si no paga esaki lo mester bay 50 dia sera.

Fiscal a exigi tambe pa ora Hues dicta sentencia y si esaki ta igual na loke Fiscal a exigi, pa duna orden di detencion di biaha y hiba e trio KIA pa laga sinta nan castigo.