Diabiernamainta te den oranan di merdia, den sala di Corte di Husticia, a trata e caso penal cu Ministerio Publico a cuminsa contra un grupo di 5 homber, kendenan ta wordo acusa di a planea pa haci un atraco arma riba un oficina di number den Playa riba 29 Juli 2022.

MAS NOTICIA por a compronde cu Hues Comisario a autoriza pa usa aparatonan special pa scucha combersacionnan den auto di e sospechosonan. Asina a haya sa di tur movecion y tabata prepara pa si e atraco tuma lugar.

Ta trata di e hombernan C.G.H.(52) di Aruba, M.H.(38) di Aruba, J.I.(57) di Curacao, J.T.(27) di Curacao y G.M.(42) di Curacao biba na Aruba. Tambe ta acusa nan di posecion di arma di candela. Tambe Fiscal a acusa e homber G.M. di a purba horta placa for di cahero di casino. E atraco aki tabata planea pa sosode net e periodo cu tabatin e premio di 2 miyon florin di Lotto pa Deporte. E periodo Tin potret di oficina di number Lucky Numbers cu nan kier a hit. G.M. intento ladronicia na casino. E hit lo tabata relaciona cu e premio grandi di lotto di mas o menos 2 miyon. Hopi bendemento di loteria.

APARATO SCUCHA COMBERSACION DEN AUTO

Hues a mustra cu 8 Juli 2022, Polis a haya tip cu J. y G.M. ta planeando un asalto hunto cu otronan. Ariba orden di Fiscal y permiso di Hues Comisario a dicidi di tap cellularnan. Polis sa cu esnan envolvi ta papia cu codenan. Door di esey, a pidi Fiscal permiso pa pone aparato na auto di J. y G.M. pa haya mas informacion y unda e autonan ta. Fiscal a duna permiso y tambe duna orden pa observa.

A base di esaki, Polis dia 15 Juli banda di 6.45 di anochi a mira e auto di G.M. ta bay cas di C.G.H. na Paradera. Nan dos a bay den auto di G.M. E auto aki a keda staciona riba parkinglot di Aruba Bank pa mey ora. Polis ta sospecha cu G.M. a pidi C.G.H. pa planea un atraco. Hues Comisario a duna permiso pa pone aparato pa scucha combersacion den auto. Asina a bin haya sa cu dos Curasoleño y M.H. ta envolvi. Dia 27 Juli 2022 a scucha combersacion entre G.M. y un persona di Curacao caminda a bisa cu mester paga pa nan bin. Dia 27 Juli J.T. a yega for di Curacao y despues J.I. Tur esaki Polis a wak riba camera di aeropuerto.

Hues a mustra cu durante interogacion di Recherche, C.G.H. a bisa cu nan tabatin plaea un atraco riba Lucky Numbers den Playa. Recherche a confronta C.G.H. cu e combersacionnan cu e tabatin den auto caminda el a papia cu dos persona mester a coy un tas for di un auto y core bay. J.T. lo mester a coy e tas y M.H. mester a bay hiba J.T. Segun C.G.H., dia 28 Juli 2022 a planea e atraco hunto cu J.T. Hues a bisa cu investigacion a mustra cu otronan tambe tabata presente. Ta asina cu lo mester a ataca un homber di edad cu lo tin e tas di placa di e oficina di number. Ora e homber pone e tas den auto, J.T. lo mester a coy e tas y core bay. C.G.H. a duna J.T. un tas den cual tabatin un arma den candela. Segun J.T., el a laga e arma bou cusinchi den e apartamento, pasobra e no tabata kier a haci e atraco.

A CANCELA ATRACO

Hues a bisa cu J.T. y J.I. a wordo acerca na Curacao pa bin haci algo na Aruba. For declaracionnan por a compronde cu ta un persona sera den prison na Curacao a acerca nan pa bay Aruba. E persona aki lo ta forma parti di un grupo hopi poderoso. Ta asina cu M.H. a bay mustra nan e lugar unda e atraco mester sosode. E plan tabata cu J.T. y J.I. lo bay haci e atraco y core bay cu un scooter. Nan lo mester bay na veld di Cricket caminda M.H. ta warda nan pa hiba nan den auto y laga e scooter atras.

Pa un of otro motibo e atraco no a sigui. Hues a mustra cu a scucha C.G.H. tabata papia den auto cu mester busca un coy tira. El a bisa cu mester un mas. El a bisa cu e homber a bende e cos pa 3200 florin. E ta caro pero mester di dje. C.G.H. lo a bisa cu for di e placa cu haya di e atraco, ta kita tur e gastonan cu el a haci y despues ta parti e placa. E palabracion ta cu e dos di Curacao lo haya mitar di e placa y e otro mitar lo parti den tres. Polis a scucha cu J.I. ta bisa cu lo tin un Van blanco para den e parkinglot dilanti e oficina di number y esaki ta sospechoso. Despues a mira un bus preto ta blo pasa ey banda. C.G.H., cu tabata para den e parkinglot banda di Corte, a bay check. Na dado momento J.T., cu tabata sinta riba un banki, a lanta bay. E atraco no a sigui. C.G.H. a bisa cu dilanti su cas lo tin un dama cu tin 30 mil dollar na un pomp di gasoline y cu lo bay pa haci e atraco ey. E atraco ey tampoco a keda realisa.

Hues a puntra C.G.H. con el a drenta den contacto cu J.T. y J.I. Ta asina cu tur tres a bisa cu nan ta haci uso di nan derecho di silencio. Durante interogacion di Hues, J.T. y J.I. a bisa cu for di Curacao nan a planea caba cu nan lo no bin haci nada na Aruba. Nan a probecha di e oferta di haya estadia.

Hues a mustra cu durante investigacion na cas di G.M. a haya 46 paki di marihuana. E auto di C.M. a keda confisca. A confisca e auto di M.H. Tabatin dicusion riba arma di candela. C.G.H. ta para riba cu no ta arma di candela sino un Taser. Hues a remarca cu e no ta kere cu un Taser ta costa 3200 florin. C.G.H. a bisa Hues cu el a gaña cu el a cumpra cos pa 3200 florin y a cumpra ticket pa J.T. y J.I. pa asina ora tin cu parti placa, e lo haya mas placa.

PURBA HORTA CASINO

Hues a mustra cu G.M. lo a purba coy placa for di cahera den casino riba 9 Juli 2022. Un persona di seguridad a mira con G.M. a dobla over di toonbank di cahera y coy 7 paki di 20 dollar. E ora ey e seguridad a grit’e y G.M. a pone bek. Cada paki ta mas cu 3 mil dollar.

VARIOS ACUSADO TA CONOCI PA POLIS

Hues a mustra cu varios di e acusadonan tin carchi di castigo. El a mustra cu M.H. na 2018 a wordo condena na 4 aña di prison pa atraco y na 2020 a wordo condena pa arma. C.G.H. na 2015 a wordo condena na 9 aña di prison pa atraco y na 2020 condena pa arma. J.T. na Curacao a wordo condena pa arma di candela na 2021 y a awor ta sera den su tempo di prueba. G.M. tin carchi castigo cu varios condena pa ladronicia y tambe caso di agresividad. Na 2015 el a wordo condena na 4 aña y 6 luna di prison pa atraco.

FISCAL A BAHA PISA

Fiscal a bisa cu e caso aki ta diferente cu otro casonan di atraco. Aki Polis a haya tip cu lo tabatin planea pa haci un atraco. Danki na tap esaki a keda na plan so. Sinembargo esey no kiermen cu no ta haya castigo. E ta haya cu mester duna castigo pisa. El a mustra cu dos Curasoleño J.T. y J.I. a viaha di Curacao bin Aruba pa haci e atraco. A scucha combersacionnan for den auto cu aparato special cu a pone na e autonan di C.G.H. y M.H. Fiscal ta haya cu aki por papia di preparacion pa haci atraco. Nan tabatin un arma di candela, dos auto, un scooter, paña y plan con lo mester huy bay for di e lugar ora di caba atraca e homber cu tin e tas di placa. Na opinion di Fiscal, tur tabata cla pa haci e atraco y solamente tabata falta pa J.T. coy e tas di placa. Fiscal a conclui cu e ta persigui e grupo pa preparacion di un atraco. El a mustra cu J.T. y J.I. a hala atras na momento di haci e atraco. Esey no ta valido pa e resto di e grupo. Fiscal a mustra cu segun J.T., ora el a mira e homber di edad sali cu e tas, el a dicidi di stop pasobra tabatin varios hende ey banda. Den Corte, J.T. ta bisa cu no tabatin hopi hende. E pregunta ta, kico mester kere di loke J.T. a bisa. Fiscal a bisa cu e no ta kere J.T. J.I. a bisa cu nan a dicidi di no haci e atraco mas. Fiscal no ta haya cu aki por bisa cu di nan mes J.T. y J.I. a dicidi di hala atras. E ta haya cu e preparacion pa cu e atraco ta keda valido pasobra esey a tuma lugar. No a haya arma serca nan pero esey no kiermen cu no tabatin un arma di candela. Tin declaracionnan cu ta mustra cu tabatin un arma di candela. Fiscal a bisa cu e no ta kere cu lo tabatin un Taser. El a mustra cu un di e sospechosonan a mira un arma color di nikkel.

Fiscal a mustra cu G.M. kier a horta un paki di dollar tras di un cachera.

Fiscal a señala cu varios di nan tin condena caba pa atraco y tambe posecion di arma. E auto di G.M. lo mester keda confisca mescos pa M.H. Na opinion di Fiscal, ambos auto a wordo usa pa e preparacion. E auto di C.G.H. ta wordo menciona pero no tin prueba cu a wordo usa. Pesey e auto ta wordo debolbe.

Fiscal ta haya cu mester manda señal bon cla cu no ta tolera atraco. El a exigi pa J.I. 2 aña y 9 luna di prison. Pa J.T., G.M. y M.H, el a exigi 3 aña y 4 luna di prison. Fiscal ta considera C.G.H. e cabezante tras di e plan y a exigi 4 aña di prison.

Awor Hues ta bay studia e caso, despues di a scucha e abogadonan pa dentro di algun siman dicta sentencia.