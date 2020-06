Sr Hubert Dirksz di sindicato FTA a menciona awor cu nos a drenta luna di Juni, tur hende cu un otro sentimiento y otronan cu speransa cu situacion ta bay mehora na manera cu frontera habri, nos tur sa cu economia ta depende di principalmente door di sector turisto, e bishitantenan pa jena cambernan di hotel. Apesar cu no tin TDQ, shelter in place y otro medidanan y si e turista no yega Aruba cu of sin virus nos ta keda dden un reto hopi grandi, tanto calidad di e trahado cu probablemente lo keda mantene un subsidio y hopi compania no kier paga mas e 60% cu ta ser exigi y bo tin hopi compania chikito cu no tin espacio pa wanta e golpi aki y si e situacion aki sigui hopi slow y por haya cu companianan ta bay cera. Logicamente e impacto den finansas publico ta hopi grandi y tin su consecuencianan.

Sr Dirksz a menciona lo mester tin un bista riba e mercado laboral y nos sa den e proceso aki di ricibi fase y loonsubsidie mester a tuma luga registronan y haciendo esaki gobierno a bin tuma nota di ilegalidadnan scondi, y nos sa riba e bista mercado laboral no ta hopi cla y esaki mester bira cla y nos problema economico ta keda mescos cu nos ta depende di turismo y dependiendo riba un sector economico ta haci nos situacion dificil. Logicamente economia mester sirbi bo pais na prome luga y awor aki si tin un porcentahe grandi di stranhero como migrante ta traha akinan nos ta kere manera a keda menciona na mas cu un ocasion mester tin un maneho mas proteccion di nos trahadonan local. Sr Dirks a menciona loke ta haya importante ta cu si tin un calidad di trahado di afo cu tin un tempo aki na Aruba y tin permiso y nan record ta bon mester wordo considera tambe, pero esnan cu a caba di yega of record no ta bon of te hasta ta ilegal mester haci un medio na un manera mas corecto posibel pa regla cu e repratiacion di e personanan aki te ora cu nos situacion economico mehora.

