Finalista di Masterchef ta muri durante e London Marathon

LONDON, Gran Britania- Un finalista di Masterchef a muri despues cu el a collapse durante e London Marathon, segun informenan cu a wordo confirma.

Matt Campbell, 29, a cay den otro na di 22.5 miya y a muri mas laat na hospital.

El a aparece den e programa di BBC, Masterchef: The Professionals na December 2017 y tabata coriendo e marathon, esun mas calor, na memoria di su tata cu a muri 18 luna pasa.

Campbell a post ariba su cuenta di Twitter cu esaki tabata su di dos marathon den 2 siman.

E finalista di Mastechef tabata den e marathon pa e The Brathay Trust na memoria di su tata Martin.

Dia 8 di april, Campbell a completa e ASICS Greater Manchester Marathon y e tabata mei mei di un roadshow y segun personanann cerca di dje, e tabata e gran innovador den cuminda Britanico y un inspiracion pa chefnan jong.

El a cuminsa su carrera trahando na restaurantnan Michellin despues di a termina na di dos luga den e BBC’s Young Chef of the Year, na edad di 20 aña, na 2009.

Fuente: https://www.bbc.com/news/uk-england-cumbria-43864835

