Final Domino Campeonato Balashi 2019

E Final di Campeonato Balashi 2019 a wordo hunga entre e equipo nan Noord Stars “PIZZA HUT” DT & X-treme DT pa e titulo di Campeon y Ottley’s Strikers DT & Old Parr DT pa lugar nan 3 y 4 den un serie “best out of three” den ambos confrontacion.

Noord Stars “PIZZA HUT” DT – X-treme DT

E Campeon nan di 2018, Noord Stars “PIZZA HUT” DT, a bin determina pa defende nan titulo di campeon pero X-treme DT no a coöpera. Ariba e prome dia di wega X-treme DT a yega den “Full Force” y a otorga Noord Stars “PIZZA HUT” DT un derota sin misarecordia. Despues cu Noord Stars “PIZZA HUT” DT a tuma un ventaha chiquito di 8 – 7, X-treme DT a bin suta den tanda 4 pa tuma un ventaha di 11 – 9 pa despues bin gana e wega tambe 13 pa 11. Lea Tromp a bin ta demonstra su supremacia contra e mucha nan di Noord Stars “PIZZA HUT” DT lagando e Campeon nan man na cabes.

Den wega number 2 ariba Diasabra Noord Stars “PIZZA HUT” DT a bin cu un poco mas control y den e prome tres tanda nan a pica dilanti comodo cu e score di 9 pa 6. X-treme DT no a lubida nan formula di exito y atrobe den tanda number 4 ta pone Noord Stars “PIZZA HUT” DT su cara na berguensa y ta bai cu 4 di e 5 mesa nan pa empata e wega na 10. X-treme DT a crece den e confrontacion y den Tanda 5 a bin gana e prome 2 wega nan pa pone Noord Stars “PIZZA HUT” DT lomba contra muraya, pa Noord Stars “PIZZA HUT” DT no tin un mañan si X-treme DT gana un wega mas. Pero Noord Stars “PIZZA HUT” DT no ta e Campeon por nada y den e 3 mesa nan cu a resta Noord Stars “PIZZA HUT” DT a demonstra su superioridad pa gana tur 3 mesa pa asina gana e wega 13 pa 12 y asina forsa un wega decisivo Diadomingo.

Den wega number tres Noord Stars “PIZZA HUT” DT a bin por la goma y na ningun momento tabatin e “vibe” cu X-treme DT por a competi. Despues di 3 tanda Noord Stars “PIZZA HUT” DT a tuma un ventaha di 10 pa 5. Pa tanda 4 Noord Stars “PIZZA HUT” DT a prepara un “line up” di 10 hungador capabel pa caba cu e trabao e ora ey mes. Di otro banda X-treme DT a confia cu den tanda 4, mescos cu e dos wega nan anterior, nan lo por masacra Noord Stars “PIZZA HUT” DT. Nada menos ta berdad. Noord Stars “PIZZA HUT” DT a gana 3 mesa den tanda 4 (banda di e 3 mesa nan ey X-treme DT a bin gana 1 mesa tambe) pa asina gana e wega 13 pa 6 y cu esaki retene su titulo maximo di Campeon.

Ottley’s Strikers DT – Old Parr DT

E serie entre Ottley’s Strikers DT & Old Parr DT no a trece loqual analista nan di Domino a spera. Old Parr DT facil a gana e serie den dos wega conquistando asina e trofeo di lugar number 3. Diabierna Old Parr DT a gana 13 – 6 y Diasabra 13 pa 9. Hopi a pensa cu si Old Parr DT a bin den e forma ey un siman anterior un otro gai lo a canta. Si mira e wega nan no por bisa cu Ottley’s Strikers DT a bin debil, ta Old Parr DT a bin superior.

Cu e resultado nan aki e prome 4 lugar nan di campeonato 2019 (despues di confrontacion nan den Play Off y Final) ta:

Noord Stars “PIZZA HUT” DT X-treme DT Old Parr DT Ottley’s Strikers DT

Aruba Domino Bond ta felicita tur e 4 equipo nan cu a participa den campeonato 2019 y un pabien ta bai na esnan cu a cai den premio, especial e Campeon di Campeonato 2019, Noord Stars “PIZZA HUT” DT. Aruba Domino Bond ta agradecido na tur nos medio nan di comunicacion cu e cobertura di nos Domino y Campeonato balashi 2019. Danki.