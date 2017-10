Fin di siman aki lo tin e mercado di Santa Rosa

E fin di siman aki Santa Rosa lo tene su mercado un biaha mas pa cual Sra. Nathaly Maduro, directora di Santa Rosa ta splica mas di e evento special cu lo bay tin mirando cu tin hopi producto local pa bende.

Sra. Maduro ta contento cu a pesar di tin e limitacion di awa toch tin varios cunukero cu a meld. Ta bay tin varios producto manera lechuga, yambo, etc y di parti di e criadonan lo bay tin carni cabrito y carni porco pa bende.

E dia aki ta bay ta special ya cu ta celebra tambe Dia di Alimentacion cu ta bon pa enfoca ariba nos platonan local y original di Aruba. Esaki ta bay man den man cu e sector primario, ya cu pa bo tin e plato original, bo mester tin e producto original di Aruba.

Loke nan ta haci e biaha aki, entre e personana cu ta bende cuminda local lo bay tin un team di chef cu lo saca e plato local, e plato mas crioyo. A base di esey a acerca e team di EPI y Sta Rosa ta hopi contento cu full e team cu ta den preparacion na EPI, caminda cu dos grupo di studiante lo competi cu otro.

E dia aki, e muchanan lo mester prepara e plato dilanti di e publico y na lo tin e oportunidad pa haci tasting pa wak con e ta smaak. Entre e dos teamnan, ta saca e team ganado y ta saca e plato crioyo mas dushi segĂșn e chefnan.

E mercado aki lo tuma luga diadomingo dia 29 di October for di 9 or di mainta te cu 2 or di atardi na Santa Rosa. Tin luga pa parkeer paden y por parkeer pafo. Tambe kier invita tur hende pa pasa wak e sistema cu nan ta bezig cun’e hunto cu TNO, unda cu a cambia full e structura di nan hydropolic y nan ta bezig ta trahando dos sistema di aquaponic. Lo bay tin hopi cos pa wak na Santa Rosa y lo tin un kidscorner cu educacion educativo pa nan mientras cu e mayornan ta bezig cu e mercado y e competencia di cuminda.