SMAC ta den ful preparacion pa e siguinte fin di siman di carnaval. Diasabra 4 di februari ta e gran festival di Tumba. Diadomimgo mainta pa 11or di mianta figuranan di nos Carnaval lo haci un bishita official cerca nos prome mandatario Sra. Mr. Evelyn Wever Croes pa e traspaso di mando. Pa 1or di merdia ta turno pa nos muchanan celebra Carnaval 69 den gran forma den distrito di Oranjestad.

Despues cu gruponan a pidi pa cambia rutanan di mucha pa haci esakinan mas cortico e peticion a bin pa tog mantene e ruta tradicional esta e ruta di semper. SMAC a scucha nan comentarionan y peticion pa bay bek na e ruta di tradicional.

Diadomingo awor 5 di februari e Parada Grandi di Oranjestad lo sali pa 1or di atardi for di Aruba Entertainment Center subi Avenida Milo Croes, lo drenta Vondellaan lo sigui te cu Rotonde de Las Americas y consecuentemente drenta L. G. Smith Boulevard te na ex edificio di D.O.W.

SMAC y stakeholdernan ta manda un peticion special na lidernan di grupo pa tene cuenta cu nos muchanan esta pa tin earplugs pa participantenan, pa e muchanan bebe suficiente awa, ta protehi contra di solo cu un bon sunblock, paña fresco y sapatonan comodo.

SMAC ta invita publico en general pa disfruta di e actividanan den e prome fin di siman di februari di forma sano y teniendo cuenta cu nos muchanan paden y pafo di carnaval