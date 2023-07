Den fin di siman tabata tin e tremendo evento di Aruba Summer Nacional 2023 na Palomarga y e resultado pa e anochi a bira:

Sportsman Bike: Aruba Summer National 2023.

Jr Dragster:

1). Rygienne Curie – Family Connection

2). Sharyen Simon – Sharyen Racing/Torque Masters Racing Team

Sportsman Bike:

1). Randon Koolman – Unexpected Racing Team

2). Betto Croes – Xtreme Racing



Front Wheel Bracket:1). Micheal Croeze – Black Shadow Racing Tercel2). Kerwin Martinus – Fast Garage Tercel

All in Bracket:

1). Kedy Koolman DON’T PANIC, Ford Mustang.

2). Jeandelyne Koolman DON’T PANIC, Dragster.

Import VS Domestic:

1). Darrell Werleman DON FLIP RACING, Pontiac Firebird.

2). Kedy Koolman DON’T PANIC, Ford Mustang.

DON’T PANIC RACING ta e Overall Event Winner y bolbe ripiti historia cu tata y yiu plus 1st Gen y 2nd Gen ta bay finals.