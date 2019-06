Fin di mei a cobra e ahustacion di salario minimo di 3% pa prome biaha

Riba dia di Labor Gobierno di Aruba a anuncia un ahustacion di e salario minimo cu

un 3%. Tin sector cu a rabia cu e aumento aki, politiconan cu e chercha cu e 3%

pero esunnan cu tabata gana 1711 florin mensual, fin di mei a haya 53 florin extra

den nan man. Pa esunnan cu tin hopi, 53 florin ta nada. Pa esnan cu no tin, sa ki balor e 53 florin ey tin. Pa un famia e ta representa por ehempel 10 kipashi extra, unda cu antes

alomejor no tabatin pan pa mucha hiba scol. Progreso y desaroyo di un Pais ta bay man den man cu progreso y desaroyo di su Pueblo. Aruba a pasa den decadanan largo di e fenomeno di 'cheap labor'. Esaki a crea desaroyo economico pa nos Pais pero e pueblo trahado no a haya bienestar social cu ta pertanece na e desaroyo aki. Tur lo contrario. Aruba, pa negligencia y politica di avestruz, a cay den un abismo social desastroso y tristo pa cualkier nacion. Ki bal tin 'desaroyo economico' y gran parti di bo pueblo ta sufri di hamber. Pa por biba, mama y tata mester traha dos trabou djis pa por cubri su gastonan

pasobra, ademas di 'cheap labor', gastonan di pa sustenta un famia ta haltisimo.

Consecuencia di esaki ta, cu muchanan ta keda pa nan cuenta y mucha pa nan cuenta ta cuminda pa abuso di nos criaturanan cu nos como Gobierno tin DEBER di proteha.

Kico ta desaroyo economico: Desaroyo economico ta e proceso den cual un pais ta progresa den e sector economico, politico y bienestar social pa su Pueblo. Desaroyo economico ta e capacidad di crea mas ingreso pa bo Pais pa ofrece y/of mantene prosperidad economico y social di su Pueblo. E fenomeno di 'cheap labor' no a percura pa un balansa husto. CBS ta confirma cu locual un persona mester pa e por sobrevivi y hiba un bida digno na Aruba ta e suma di Afl 2208,-. Un famia di 4, mama, tata y dos yiu, mester di Afl 4638 pa por tin un bida digno (bestaansminimum). Un tata cu ta traha dos trabou ganando dos bes e salario minimo no ta ni yega e suma prescribi. Considerando tur e factornan aki, e ahustacion di salario minimo cu 3% no ta suficiente pero e ta un comienso den e bon direccion. Den e maneho di Gabinete Wever Croes y Minister Glenbert Croes, ta pone tur cos den perspectiva. Gobierno di Aruba ta considera e interes di e dunado di trabou

como tambe di e empleado cu ta gana salario minimo. Gobierno t'ey pa traha pa

interes di tur sector. Esey ta e punto di salida den tur decision di Gobierno.

