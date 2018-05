Fin di aña 2018 lo tin vuelonan directo cu American Airlines for di Dallas y Chicago

Oficina di Turismo ta contento pa comparti cu fin di aña 2018 – Aruba lo expande su mercado cu vuelo directo y semanal cu dos ruta nobo di Dallas (Texas) pa Aruba y di Chicago (Illinois) pa Aruba. Esaki lo inicia respectivamente for di dia 22 di december 2018.

Trabou den ekipo cu Aruba Tourism Authority hunto cu e team di Aruba Airport Authority ta keda instrumental y a negocia cu gerencia di American Airlines pa desaroya e vuelonan directo. Esaki, consecuentemente ta expande e mercado den e area di ‘Mid-West’ di Merca, cu conexion directo for di e area aki pa nos isla pero tambe pa esunnan di e parti West di Merca cu ta desea pa bishita Aruba.

Ronella Tjin Asjoe-Croes a indica cu ultimo añanan Aruba a conoce crecementonan fuerte pa loke ta capacidad aereo.

Aruba a cosecha un crecemento hopi positivo aña pasa, di 10.6% for di Merca y pa e aña aki te cu maart 2018 a nota un crecemento di 9.7 % en total for di Merca. Aruba ta sigui expande den e mercadonan primario y ta bon pa menciona cu e expansion aki ta parti di e strategia pa atrae bishitantenan afluente for di e partinan Mid-West y West di Merca pa Aruba.

American Airlines ta contectando Merca y Aruba cu su vuelonan for di diferente destinacion desde aña 1971 y ta un partner clave cu actualmente ta domina e ruta (y mercado) di entre otro Miami, Charlotte y Philadelphia pa nos isla. Fin di aña 2015, American Airlines a uni cu United Airlines y esaki a duna como resultado cu e marketshare tin un distribucion di 15% durante 2016 y 2017 pa loke ta e aerolineanan cu ta trece bishitantenan ‘stay-over’ for di Merca pa Aruba.

Comments

comments