Directorado di Filomena MAVO na San Nicolas ta gradici un y tur pa e sosten ricibi. Ultimo lunanan Filomena MAVO a tene algun actividad na beneficio di nos alumnonan. Sin e sosten ricibi di comunidad, lo tawata imposibel pa logra esakinan.

Filomena MAVO a gradici directornan di scolnan basico

Como parti di gradicimento pa tur e sosten ricibi durante añanan, directorado di Filomena College MAVO na San Nicolas a tene prome cu vakantie, un mainta di informacion y esaki tawata den forma di un presentacion di e structura di e scol y un desayuno. Tur director y personal di scolnan basico ta brinda nos scol sosten incondicional y nos ta desea di informa nan cu nan por conta cu nos tambe semper.

Bunita clausura di 2021

Cu hopi gratitud directorado di Filomena MAVO na San Nicolas ta informa pueblo di Aruba y San Nicolas den particular cu e evento Taste of Christmas tawata un exito grandi. Pueblo a bishita nos evento masalmente y yudanos recauda e fondo necesario pa nos alumnonan por a celebra nan christmas dinner 2021 den Renaissance Convention Center. Cu musica di Dj. Rudeboy y Dj. Leonardo nos dos eventonan a resulta exitoso. Danki na juffrouw Lila Richardson, juffrouw de Windt y meneer Eltienne Yarzagaray cu a trece e parti spiritual dilanti. Filomena MAVO ta celebra 75 aña di existencia y comotal lo tin eventonan cu lo recorda e añanan aki. Danki na cada donacion cu nos a ricibi di tanto mayor- como casnan comercial di Aruba, nos alumnonan a pasa un celebracion di Pasco inolvidabel.

Mensahe di fin di aña

Cu hopi alegria algun docente di Filomena MAVO a produci un video cu un potpuri di cancionnan navideño y di fin di aña. Cu e video aki e scol ta desea di gradici tur mayor, alumno y SKOA completo pa tur coperacion den 2021. Ta deseo di Filomena MAVO cu 2022 lo ta un aña exitoso cu hopi salud pa henter Aruba. E video a ser produci pa Michael Lampe di Palm Up Records y por ser mira riba e facebook page di Filomena College MAVO.

