Diaranson merdia a tuma luga un bishita hopi importa entre Prome Minister mr. Mike Eman hunto cu Minister di Deporte mr. Gerlien Croes y un delegacion di FIFA den Sala di Conseho di Minister na Cocolishi.

Pa Premier Eman esaki ta un bishita di sumo importancia, mirando e meta cu kier logra den e deporte di futbol, cu tambe tin e atencion di organisacionnan relevante manera FIFA y CONCACAF cu ta dunando un estimulo na nos clubnan local.

Durante nan estadia na Aruba, a probecha tene diferente encuentro entre e presidente di CONCACAF cu dirigentenan di clubnan di nos isla. Minister di Deporte Gerlien Croes ta trahando hopi duro pa mehora deporte en general na Aruba y ta drechando e canchanan di deporte ta den un necesidad grandi di mantencion.

E sosten di organisacionnan asina aki, como tambe e ayudo na profesionalisacion di nos futbol y motivacion pa asina e organisacionnan por sinti cu nan facilidadnan ta haya e atencion, ta un parti esencial den e encuentronan aki.

E cooperacion entre CONCACAF y FIFA cu ta pone fondonan disponibel pa yuda den e proceso aki, tanto di formacion di esnan cu ta maneha integralmente e deporte di futbol pa Aruba, pero tambe e facilidadnan. Esaki sigur ta un sosten importante pa deporte di nos pais.