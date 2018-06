FIFA ta lanta sancion imponi riba federacion di futbol di Guatemala

ZURICH, Suisa- Diahuebs e Federacion Internacional di Futbol, FIFA a kita e sancion riba e Federacion Futbol di Guatemala (Fedefut), impone 19 luna pasa.

E decision di FIFA ta bin un dia despues di cu e Presidente di e ComitĂ© di Regularisacion di Fedefut, Juan Carlos Rios, a confirma cu e grupo ta activo, segĂșn un comunicado di e organisacion.

E notificacion ta permiti, awo, pa e seleccion di Guatemala participa den e reconocimento di FIFA na nivel mundial. Sin embargo, e comite mester sigui e mandato di e Bureau di Conseho na un manera stricto, pa evita otro suspension, Rios a splica, cita pa Prensa Liber.

“Mi ta gradici tur e fanaticonan cu a sufri cu esaki y cu tabata sperando e regreso di e Seleccion. Dios bendiciona futbol di Guatemala”, Rios a agrega. E sancion a wordo aplica despues di cu e Asamblea di Futbol Nacional no a aproba e ampliacion di e mandato di e Comite di Regularisacion impone door di FIFA. Esaki ta despues di e scandal di corupcion udna cu e ex presidente di e Comitee Ehecutivo di Fedefut, Brayan Jimenez y ex magistrado di e Corte di Constitucionalidad (CC), Hector Trujillo.

Aunke no ta previsto di cu e pais Centroamericano lo por participa proximamente den torneonan oficial, e lo por hunga partidonan amistoso.

Comments

comments