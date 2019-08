FIFA ta anuncia nominadonan na premionan na The Best

Diaranson, FIFA a revela e nominadonan na The Best 2019, unda cu ta wordo otorga na e miho hungado di aña, Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, ta lidera e lista, manera ta custumber den e ultimo añanan.

Loke mas a destaca ta cu La Liga Spaño, cu a domina e premio aki durante e ultimo añanan, awo tin un solo representante y esaki ta Messi, e Argentino di Barcelona FC, y ademas ta e unico Suramericano.

Otro hungadonan cu ta forma parti di e lista ta e Hulandesnan, Virgil Van Dijk, Frenkie De Jong (nomina pa su temporada den Ajax y seleccion Hulandes) y Matthijs de Ligt; e Ingles, Harry Kane; e delanteronan di Liverpool, e Senegales Sadio Mane y e Egipcio Mohamed Salah; además di e Frances Kylian Mbappé.

Di otro banda, den e nominacion na premio The Best den e parti femenino, tabata tin un situacion peculiar y esaki ta cu e lista mester a wordo extnedi di 10 pa 12 hungado, debi na un empate den e fase preliminar y segun e reglamento e lista ta wordo amplia.

Riba e lista ta destaca e Mericanonan (Julie Ertz, Rose Lavelle, Alex Morgan y Megan Rapinoe), sin duda e faborito ta Rapinoe, despues di a gana e balon di oro den mundial femenino.

E otro nominadonan ta e Francesnan, Amandine Henry y Wendie Renard; e Noruegonan Caroline Hansen y Ada Hegerberg; e Inglesnan, Ellen White y Lucy Bronze; e HulandesVivianne Miedema; y e Australiano Sam Kerr.

Mientras, e entrenadornan nomina no tin niun entrenador di e liga Spaño nomina, den cambio mita di e lista ta conforma door di seleccionadornan nacional.

Djamel Belmadi, seleccionador di Argelia, campeon di Copa Africa y Ricardo Gareca, seleccionador di Peru, subcampein di Copa America ta e sorpresanan ariba e lista.

E otro nominadonan ta:

Didier Deschamps, seleccionador di Francia.

Marcelo Gallardo, tecnico di River Plate y campeon di Copa Libertadores.

Pep Guardiola, tecnico di Manchester City, campeon di liga Ingles y FA Cup.

Jugen Klopp, tecnico di Liverpool, campeon di Champions League.

Mauricio Pochentino, tecnico di Tottenham, finalista di Champions League

Fernando Santos, seleccionador di Portugal, campeon di Nations League

Erik ten Hag, tecnico di Ajax, campeon di Eredivise y semifinalista di Champions League

Tite, seleccionador di Brasil, campeon di Copa America.

Entrega di premio lo tuma luga na Milan, dia 23 di september.

Comments

comments