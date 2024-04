Aruba prepara pasobra un di e eventonan mas spera di aña ta yegando. Cu hopi animo y orguyo Rotary Club of Aruba ta anuncia cu su grandioso Fiesta Rotaria ta bay tuma luga diadomingo 14 di april proximo riba e parkeerplaats pafo di Stadion Guillermo Prospero Trinidad na Oranjestad.



E esfuersonan di Rotary Club rond di e proyecto, manera semper, a cuminsa for varios luna pasa. No solamente tin un comision trahando riba e parti organisatorio y logistico cual ta crucial, pero tambe tur e miembronan ta activo bendiendo tickets di e tradicional rifa. Por a mira nan riba e ruta di Carnaval, canando banda di e prome premio cu ta un auto Chevrolet Groove LT nobo.Manera ta custumber, e feria lo cubri un espacio grandi pa asina por crea seccion cu ta interes di tur bishitante. Lo tin un feria di cuminda y bebida, un kids corner cu diferente wega pa e muchanan. Naturalmente tambe lo tin e area di mercado popular cu producto nobo of den excelente condicion na prijs di baca flaco. Publico por spera un variacion di paña, comestibel, articulo di cas, hardware, homeware, articulo pa mucha y mata.Tanto e rifa como e feria tin como obhetivo principal y unico pa recauda fondo cu posteriormente Rotary Club of Aruba ta reparti entre numeroso instancia den nos comunidad, aportando asina na diferente meta y proyecto social. Ganado di e premionan cu ta inclui tambe pasashi, estadia na hotel, telefon celular, diferente certificado y premio cash, ta keda anuncia durante un sorteo cu ta tuma luga pa 5’or di atardi na e feria y den presencia di notario.Carchi pa e rifa ta obtenibel tur dia na diferente punto rond di Aruba, cerca miembro di Rotary Club of Aruba y si resta, e dia di e feria tambe. Pa e lista completo di punto di benta, por mira esaki riba e profiel di Rotary Club of Aruba riba Facebook y Instagram. Pa solamente 25 florin, bo tin oportunidad di gana un auto nobo, ademas di 13 otro chens di ta un ganado di premio.

Rotary Club Aruba ta probecha e oportunidad aki pa yama danki na tur boluntario cu ta coopera cu e realisacion di e feria, pero sigur un danki di curason tambe ta bay na tur patrocinado y socio comercial cu ta aporta sea financieramente, cu ekipo, producto of labor. E invitacion ta keda na Aruba henter pa asisti masalmente na Feria Rotaria 2024 y asina yuda otro y yuda nos isla Aruba.

Tocante Rotary Club of Aruba:

Rotary Club of Aruba ta un asociacion cu desde 1938 ta afilia na Rotary International. E ta consisti di lidernan comercial y profesional cu ta duna di nan mes na servicio humanitario. E ta promove e reglanan mas halto di etica den tur ocupacion y ta contribui na e desaroyo di bon boluntad y pas rond mundo. E tin aproximadamente 1.4 miyon miembro boluntario trahando den mas di 46 mil club na mas di 200 pais y teritorio. E club na Aruba actualmente ta presidi pa Luis Oduber.

Pa mas informacion, tuma contacto cu Jacqueline Raven na 565-3999