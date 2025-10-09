Durante e luna di october nos ta celebra e luna di Adulto Mayor. Tur aña ta scohe pa un tema diferente y e aña aki nos ta dedica atencion na con adultonan mayor ta duna impulso na accion local y global. Tambe nos ta pone enfasis riba e aspiracionnan, e derechonan y e bienestar general di adultonan mayor di Aruba. En conexion cu celebracion aki, Directie Ouderenzaken (DOZ) conhuntamente cu Departamento di Agricultura, Cria y Pesca (Santa Rosa) ta organisa un Fiesta di Cunucu pa nos grandinan.

Den luna di october, Santa Rosa tambe ta celebra e dia Mundial di Alimentacion. En conexion cu dia aki cu ta wordo celebra tur aña riba dia 16 di October, Santa Rosa ta uni forsa cu Directie Ouderenzaken pa promove e cultivo local y sostenibel di alimentonan. Durante di e Fiesta di Cunucu lo tin bendemento di fruta, berdura y mata y tambe lo tin un competencia di cuminda crioyo pa promove nos cultura di alimentonan local. Un grupo di experto lo fungi como hurado y lo scoge e plato crioyo ganador.

Diferente grupo di adultonan mayor cu ta organisa actividadnan social y recreativo lo ta presente na e fiesta pa bende cuminda, obra di man y mucho mas. Di e forma aki nan por recauda fondo pa por haci mas actividad pa adultonan mayor. Durante di e Fiesta di Cunucu tambe lo reconoce nos heroenan local, esta adultonan mayor cu a duna un contribucion grandi na e comunidad di Aruba.

E Fiesta di Cunucu lo tuma lugar riba diadomingo 12 di october for di 9 or di mainta te cu 1 or di atardi na Santa Rosa. Durante e fiesta di cunucu lo tin tent, mesa y stoel disponibel pa esnan presente por sinta den fresco. E grupo tipico Enkura lo ta encarga pa e bon musica. E pueblo di Aruba ta cordialmente invita pa bin celebra hunto cu nos y aporta na e actividadnan di gruponan social dedica na mehora e bienestar di nos adultonan mayor.