Fiesta di Cunucu di Monumentenfonds tabata un exito

Diadomingo ultimo Stichting Monumentenfonds Aruba hunto cu Departamento di Cultura Aruba, Fundacion Museo Arubano , Santa Rosa y Museo Arkeologico Nacional a organisa un biaha mas un exitoso Fiesta di Cunucu e aña aki den combinacion cu Expedicion Arkeologico.

Esaki tabata e di cuater edicion, e aña aki na Tanki Leendert 65, cas di famia Brete caminda cu Minister di Cultura Xiomara Ruiz Maduro a hasi e apertura oficial di e actividad y a habri e portanan di e cas di cunucu pa e bishitantenan por admira e mueblesnan di e coleccion di Community Museum. Un representante di e museo a guia y duna informacion na e Minister di cultura, Minister Chris Romero y tambe tur e bishitantenan di e actividad.

Parti pafo tabata tin un tremendo ambiente cu e programa cultural cu tabata na encargo di Departamento di cultura Aruba cu entre otro, Cah’i Orgel, steelband, tipico ola musical, Rosea Cultural, tipico pega saya, Gaita los paranderos, Bertha Wolff, Hilyann Croes. Nayella y Jayden Thijsen y Javina Besselink, Chaz dancers y Grupo di Betico.

Y mientras cu e musica tabata crea un tremendo ambiente e publico por a disfruta di tur e cumindanan crioyo y cumpra decoracion di pasco, productonan di cosmética y tambe biñanan y stropinan produci localmente, na e Mercado di Santa Rosa.

Di parti di Stichting Monumentenfonds Aruba nos kier a gradeci na tur e partnersnan cultural pa un biaha mas a organisa un evento exitoso cu e meta pa celebra Aruba su herencia cultural y tambe na e boluntarionan cu a duna un man riba e dia aki y en especial famia Brete pa a permiti nos hasi uso di e bunita cas di cunucu na Tanki Leendert. Un danki tambe na De Palm Tours, Litelife, Serlimar, DOW, ISS, Dropzone y medionan di comunicacion cu a contribui na hasi e evento aki posibel.

For di awor caba Stichting Monumentenfonds Aruba lo cuminsa cu e preparacionnan pa e di cinco aniversario di Fiesta di Cunucu. Si tin un persona cu tin un sugerencia pa un cas di cunucu, no habita, caminda lo por organisa e evento otro aña por tuma contacto cu Stichting Monumentenfonds na 582- 4014 of [email protected]