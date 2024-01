Facultad di Hospitalidad y Turismo na Universdiad di Aruba ta sumamente orguyoso y honra cu e logra di Dr. Kimberly Grêaux. Recientement, famia, amigonan y coleganan di Kimberly Grêaux a bini hunto na Maastricht, Hulanda pa presencia e ceremonia di defensa di PhD di su disertacion titula: “Optimizing the Implementation of Integrated Health Promotion Packages: An Analysis in the Context of Intersectoral Health Policymaking in 34 Dutch Projects of the Governmental Program Gezonde Slagkracht”.



Dilanti un comision cu a consisti di profesornan di Maastricht University, Radboud University, y PhDs emplea na e “ Departamento di Salubridad Publico Local di Valkenburg I Maastricht (GGD)”, Kimberly a contesta preguntanan critico relaciona cu su estudio. Despues di a defende su disertacion exitosamente, Grêaux a ricibi su doctorado di e Faculty of Health, Medicine, and Life Sciences di Maastricht University.Kimberly a nace y biba na Aruba. Despues di a obtene su diploma di VWO na Colegio Arubano, Kimberly a embraka pa Hulanda pa sigui cu su estudio na Vrije Universiteit van Amsterdam. Kimberly tin un Bachelor’s degree den Pharmaceutical Science y un Master’s degree den Health Science, cu specialisacion den Prevencion y Salubridad Publico, y tambe Nutricion y Salubridad Publico.Despues di un aña ta traha como Research Assistant y Junior Researcher riba varios proyecto relaciona cu un methodo integral pa preveni sobrepeso, Kimberly a aplica pa forma parti di e proyecto Local50. E projecto aki a ricibi fondo di e Ministerio Hulandes di Salubridad Publico, I Deporte pa evalua e programa Gezonde Slagkracht unda pa prome biaha a ortoga subsidio na diferente municipios na Hulanda pa explora e implementacion di methodonan integral pa promove un estilo di bida saludabel.

Kimberly a bira un candidato di PhD bou guia di prof. dr. Nanne de Vries, dr. Patricia van Assema, i dr. Kathelijne Bessems. E proyecto aki a culmina den un disertacion explorando e topico con pa promove y implementa methodonan comprehensivo pa mehora salud en general.



Mundialmente malesanan cronico y no transmisibel ta e causo primordial di mayoria problemanan cu salubridad publico ta enfrentando. Majoria biaha e malesanan aki ta relaciona cu habitonan no saludabel manera nutricion pober y un bida sin movecion.

Grêaux’s su estudio a enfatisa e nesecidad pa implementa “intersectoral health policymaking” pa soluciona e problemanan aki efectivamente. Apesar di e recomendacionan global, su implementacion ta enfrenta obstaculonan, primordialmente debi na e proceso complica pa inclui diferente typo di sectornan banda di sector di salubridad publico.

Uzando un compilacion di data midi na comienso, durante y na final di cada un di e 34 proyectonan obteni atrabes di methodonan quantitativo y qualitativo, serca diferente partners concerni cu e projectonan e estudio a explora e proceso y e importancia di tin colaboracion intersectoral pa por facilita implementacion di maneho pa salubridad publico. Akinan ta enfatisa e importancia di tin diferente typo di partners y di diferente sectornan envolvi den e proceso y tambe e rekisitonan pa por facilita e proceso aki.

Adicionalmente, e estudio a examina e rol di e “Dutch Recognition System” un database Hulandes pa sostene methodonan basa riba evidencia y ta subraya e problemanan cu ta enfrenta, manera uzo minimo di un database y espacio limita pa adapta un methodo den un otro contexto.

Por ultimo, e disertacion ta enfoca riba e posibilidad di por premira riba posibel bareranan di un methodo basa riba e caracteristicanan di e methodo mes pero tambe caracteristicanan di e lugar di implementacion di e metodo.

Cu e resultadonan aki, Grêaux y su team ta spera di por contribui na mehora y facilita e maneho actual di salubridad publico na un manera effectivo cu perspectivanan inovativo.

Actualmente, Kimberly ta un Assistant Professor na Universidad di Aruba, Facultad di Hospitalidad y Maneho di Turismo (FHTMS), unda e ta preparando pa sigui amplia su carera academico.