FHMDD ta apoya e concepto nobo tocante violencia domestico di Ministerio Publico

Fundacion Hende Muhe den Dificultad, pa medio di su trahado social, Sra. Maria Carrasquilla, a splica cu e fundacion ta di luto mescos cu e pueblo di Aruba.

E fundacion ta keda traha y sigui traha ariba conscientisacion, duna e victimanan ayudo, brinda e famianan cu ta pasa den e problematica aki cu ta violencia domestico, tur e yudansa posibel.

Pero tambe, Sra. Carrasquilla a haci apelacion pa tur esun cu sa di un caso di maltrato domestico pa no keda keto.

E fundacion Hende Muhe den Dificultad a ricibi dos trahado social, cu actualmente tin un luna caba trahando y a expresa nan sentimentonan di pesame. Fundacion lo sigui traha pa duna e miho servicio na comunidad henter.

Tin hopi victima cu ta acerca e fundacion, pero e fundacion ta consciente cu tin hopi hende cu ainda no ta cla pa diferente motibo. Sea pa miedo ya cu nan ta wordo menasa. Pero ainda tin hopi hende cu ta keda keto.

PG mr. Alexander van Dam a bin cu’n concepto unda cu aunke cu e victima no entrega denuncia mes, toch por detene e agresor. Pa fundacion esaki ta un logro hopi grandi ya cu fundacion pa añanan largo ta luchando pa esaki bin na vigor. Unabes cu esey a wordo menciona, e relacionnan den violencia den caso di maltrato of agresion, den relacionnan, esaki ta castigabel. Sea ta menasa, agresion fisico, cu e persona no mester entrega un denuncia pa e agresor wordo deteni y haya su castigo.

