FGCA critico pa cu intencion di AVP pa un demostracion masal

Lider di partido Mike Eman di Partido di oposicion AVP a anuncia siman pasa durante un reunion urgente cu miembro di partido, cu su partido lo organisa un demonstracion masal dia 12 di April benidero pa forsa eleccion adelanta. Segun prominente di e partido, motibo p’esaki ta cu e actual gobierno di coalicion lo a gaña pueblo y consecuentemente lo ta trata di engaño di votador. Ademas a pone Aruba riba e lista preto di paraiso fiscal, mientras cu ex-politico di MEP lo a haya tur tipo di comisariato y cu a nombra famiyar como consehero di ministro.

AVP ta presenta su mes como e partido cu lo ‘salba’ nos pais, aparentemente di engaño di votador, nepotismo y mal gobernashon. Segun Fundashon Gobernacion di Calidad Aruba (FGCA), e partido en cuestion aparentemente ta conta cu amnesia colectivo di comunidad di Aruba, como cu en realidad AVP ta e ultimo partido cu por pretende e intencion aki. Pasobra su historia ta yen di promesa na comunidad di Aruba y pais Hulanda cu nunca a cumpli of apenas parcialmente. Un bista chikito: e promesa (firma!) na 1993 na Hulanda (locual a mantene secreto pa comunidad di Aruba!) pa transparencia den gobernashon y di financiamento di partido politico. E promesa (firma!) na comunidad Arubano na 2000 cu lo ehecuta integralmente tur e 20 recomendacionnan di Rapport Calidad (mientras cu finalmente a ehecuta un solo punto pa motibo oportunista!). Y di fecha mas recien e promesa solemne di campaña na 2009 cu lo aboli BBO. Ademas e partido, ya caba pa varios luna, ta haci tur lo posibel pa pone e culpa di e problemanan presupuestal y social cu e mes a (yuda) crea, den sapato di e gobierno di coalicion actual. Pues claramente engaño di votador no ta monopolia di MEP.

Den varios comunicado AVP ta mustra riba su sentido grandi di responsabilidad. Esaki tambe ta rekeri algun coreccion. Crecemento ilimita di e debe di Aruba semper tawata un problema pa tur instancia di conseho Arubano y internacional. E negligencia consistente di tur e advertencianan aki dor di gobierno consecutivo, mientrastanto a hiba na un debe practicamente inpagable y na pago di interes altisimo. AVP ta carga responsabilidad pa mas o menos 75% di e debe aki. Asina el a impone no solamente e poblacion actual, pero tambe generacion di futuro cu pago di debe y interes riba nan lomba cu lo obstaculisa un desaroyo sano di Aruba.

E iresponsabilidad di AVP pa di berdad cumpli cu e promesa di campaña di eleccion di 1994 pa redobla pension (contra tur advertencia!) casi a causa bancarota di e fondo di pension. Ademas, e manera di introduccion mesun iresponsabel di AZV a causa problema financiero serio pa pais Aruba. En berdad, despues di apenas 15 aña, AVP a mira su mes obliga pa aumenta edad di penshun riba termino corto cu 5 aña pa evita bancarota di e fondo di pension. Riba dje, tur aña mester a haci coreccion grandi den AZV pa reduci e obligacionnan financiero extravagante di Pais pa e fondo aki.

Di fecha mas recien ta e obligacionnan financiero pa cu e proyectonan di PPP. Desde 2019, esakinan lo come tur aña, durante 20 aña, Afl. 80 miyon di un presupuesto cu ya caba no tin caminda mas di rek. Firmamento di un acuerdo secreto cu negociador Venezolano corupto pa mantene un refineria completamenta desprecia cu e consecuencia cu awor Aruba mes lo mester financia desmantelacion. Y realisashon di un acuerdo di hedge dor di amateur, locual tambe a duna comunidad di Aruba hopi gasto adishonal. Pero tambe otorgamento dudoso di tereno pa construccion di miles di camber di hotel extra cu den tur sentido ta contraproductivo pa Aruba. Finalmente a core pa asumi responsabilidad di biaha despues di ultimo elecshon na 2017, declarando cu e partido no lo carga responsabilidad di gobernashon despues di a hinca nos pais den un situashon financiero abismal. Cu otro palabra, en cuanto responsabilidad, partido AVP tampoco tin ningun balor agrega.

Pero tampoco riba tereno di nepotismo, AVP no a perde pa gana di MEP. Un analisis di crecemento di e aparato di personal durante mas di 30 aña ta mustra cla cu e dos partidonan no a sucumbi pa di otro. Ademas ta tradicion politico pa pusha ‘hende di partido’ y famia den ministerio y directiva di fundashon di gobierno. Y mescos cu MEP no a logra ainda na baha su gastonan di personal, pa AVP tambe esaki a resulta un puente mucho leu. E retiro a base di supuesto ‘persecucion politico’ dor di MEP di personal cu AVP na fin di su gobernacion a nombra den pura, pa gran parti a haya aprobacion di hues pa motibo di fayo serio den procedura di nombracion.

Finalmente, segun FGCA, AVP tambe a faya completamente riba tereno di bon gobernacion. Anke su filosofo di partido principal tabata responsabel pa traha e excelente ‘Rapport Calidad’ cu recomendacion concreto pa realisa bon gobernacion, e partido a scoge pa mantene su slogan: “Bon gobernashon ta mal politica”. Consecuentemente su atenshon principal a bay na realisa ‘bon politica’ dor di practica consistentemente mal gobernacion. Na 2002 esey a conduci entre otro na un caso hudicial grandi na unda a sentencia un ministro y varios contratista cercano. Na 2019 atrobe a sentencia un ministro di AVP y varios ‘colaborador’ den un caso, na unda hues asta a acusa e ministro di a ‘participa na un organisashon criminal’. Pa hopi hende e pregunta tawata si aki a referi na su partido. Ademas AVP no a duna muestra di ta siña di su erornan, como cu a ripiti e ‘erornan’ cu a comete den nan proyecto di prestigio Fondo Desaroyo Nobo San Nicolas (FDNSN) na 2001, den nan ultimo proyecto di prestigio ‘Bo Aruba’ (2010-2017). Pero cu e unico diferencia cu en bes di Afl. 28 miyon, ta trata awor di Afl. 1,5 biyon. Finalmente, e sacamento ilegal di documentacion di gobierno for di oficina di ministro tawata un forma serio di mal gobernacion como cu esaki a haci continuidad di gobernashon imposibel. Alabes el a crea e imprecion fuerte cu tawatin basta cos di sconde…

Cu e ehempelnan hopi limita aki mester ta obvio pa comunidad di Aruba, cu di ningun manera AVP ta forma un alternativa realista pa carga responsabilidad di gobernashon. Su initiativa pa organisa un demonstracion masal solamente ta contribui na mas polarisacion den comunidad di Aruba cu no ta hiba na nada y cu pues mester aboli. Mas bien e partido mester limita su mes na un refleccion profundo di su funcionamento. Den esey e mester contesta e pregunta si (e) partido politico ainda tin derecho di bida, tumando na cuenta e daño enorme cu e/nan a causa nos pais den apenas 30 aña…

Comments

comments