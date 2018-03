Festival di Un canto na nos Himno y Bandera Infantil y Hubenil 2018 ta e weekend aki

E fin di siman aki nos muchanan lo luci riba Plaza Betico Croes diabierna y diasabra dor di e festival un canto pa nos Himno y Bandera pa cual aki Sra. Ray-Anne Hernandez presidente y coordinador di e festival un canto pa nos Himno y Bandera ta splica.

E festival ta mustrando di bira tur aña di ta bira mas grandi pa cual tur aña nan mester ta un otro locacion, di cual nan ta custumbra cun’e, di Centro di Bario Tanki Leendert. E nivel y calidad di e festival ta creciendo y ta como sifuera cu ta un concierto tin.

Compara cu añanan anterior, e cantidad di participantenan a bira menos, Nan ta spera cu den e proximo añanan, e cantidad subi bek. Kisas e hecho cu e ta bin directamente despues di carnaval, dus no tin mucho tempo pa caba di prepara nan cancion.

Esunnan cu ta participa e aña aki sigur lo duna tur di nan pa presenta un bunita presentacion, segun Sra. Ray- Anne Hernandez, presidente y coordinador di e festival un Canto na nos Himno y Bandera.

Pa cuminsa mas trempan, e mayornan y bandanan mester ta dispuesto pa cuminsa trempan. E festival ariba su mes, e comision a cuminsa trempan. Pero no tur ora por duna un fecha exacto, ya cu ta depende di Carnaval, -pero sigur sigur e festival t’ey pa keda.

Pa loke ta trata e Festival di Un canto na nos Himno y Bandera tin un total di 8 banda y pa diasabra lo tin 8 banda tambe. Den categoria 4 pa 6 aña tin 4 cantante, den categoria 7 -9 aña tin 15 cantante. Den categoria 10 pa 12 aña, tin 15 cantante y di 13 pa 17 aña, tin 13 cantante. Pa diabierna y diasabra e festival mester cuminsa di 6 or pa 12 or, y diadomingo 4 Maart, e festival mester cuminsa 6 or y caba 10 or, ya cu pa su mañan tin scol.

