Diahuebs anochi den Aruba Entertainment Center a tuma luga e Festival di Tumba Infantil y Hubenil. Un entertainment center bon bishita, y aki ta sigui e resultadonan.

π π„π’π“πˆπ•π€π‹ πƒπˆ π“π”πŒππ€ πˆππ π€ππ“πˆπ‹ – π‡π”ππ„ππˆπ‹ πŸπŸŽπŸπŸ’

Mas Popular Infantil : Ianway

Mad Popular Hubenil: K-Jay

Mas Ambiente: K-Jay

Best Costume: Reanne

Rookie of the Year: Queen Shine

CATEGORIA INFANTIL:

Rey di Tumba Infantil:

Ian Tromp

Ian Way

B’a Flecha mi Curason

Compositor: Chendell Beaumont

Areglista: Raul Piar

Di dos luga Tumba Infantil:

Lizienne Webb

Queen Lizzy

Huma di Paz

Compositor: Jersey Isenia

Areglosta: Jersey Isenia y Giovani Mercera

CATEGORIA HUBENIL:

Reina di Tumba Hubenil

Jetzenia Martines

Queen Shine

Den nos cos

Compositor: Rygel Isabella y Janiro Eisden

Areglista: Rygel Isabella

Di dos luga Tumba Hubenil:

Caylee Pietersz

Dancing Cay

Den dje para

Compositor: Richard β€œTattoo” Quant

Areglista: Denny Loefstop

Di tres luga Tumba Hubenil:

Reanne Ras

Reanne

Celebra

Compositor: Chendell Beaumont

Areglista: Raul Piar