Festival di Disfraz di material recycla na Centro di Bario Playa Pabao

Directiva di Centro di Bario Playa Pabao ta informa cu e aña aki lo continua cu su actividad di disfraz di material recycla. E actividad aki no ta solamente pa stimula e fiesta di carnaval den nos bario pero tambe pa stimula e creatividad di nos muchanan y nan mayornan. Diarason dia 7 di februari e actividad aki ta tuma luga den nos Centro y e ta cuminsa 6’or y ta termina pa 8’or. E muchanan ta participa den 3 categoria. Categoria 1 ta pa muchanan di kleuterschool, categoria 2 pa muchanan di 1 ste, 2de y 3de klas y categoria 3 ta pa muchanan di 4de, 5de y 6de klas. Naturalmente tin reglamento y esey ta e motibo cu directive di Centro di Bario Playa Pabao ta organisa un reunion pa mayornan cu ta tuma luga diabierna 2 di Februari pa 5’or na nos Centro. Ainda inscripcion no a cera y pa mas informacion por yama riba telefon 583 7775 of cel 593 8470.

