Comision Promove Cultura & Fundacion Cultural di Festivalnan Folklorico ta anuncia lo siguiente:

Debi na e reglanan nobo cu Crisisteam y Gobierno di Aruba a implementa nos como organisadornan a yega na un areglo pa loke ta Festival di Dande Infantil – Hubenil – Adulto.

Festival di Dande ta bay door pero cu algun reglanan nobo.

Lo siguiente:

1. Festival ta bay door riba e fechanan 29 y 30 December 2021 pa 7:00 PM – 1:00 AM. Festival di Dande Adulto ta dia 29 di December y Festival di Dande Infantil – Hubenil ta dia 30 di December.

2. Festival ta cambia di localidad for di Centro di Bario Tanki Leendert pa studionan di ARUBA TV.

3. Debi na e aumento di casonan di COVID-19, ta pone cu festival di Dande ta bira virtual.

4. Festival ta keda en bibo. (live)

5. Festival ta cambia y no por tin publico presente; solamente den festival di dande infantil-hubenil ta na unda cu lo accepta pa e participante wordo acompaΓ±a pa su mayornan y su entrenado(coach) durante su presentacion.

6. Debi na aumento di casonan di COVID-19 y pa bienestar general di tur persona rondona di e festival di dande, solamente por tin 16 persona riba escenario, excluyendo e cantante. Tur integrante di e agrupacion musical πŒπ„π’π“π„π‘ tin un tapaboca bisti.

7. Tur persona cu drenta, mester tin un tapaboca bisti, uza hand saniziter y lo controla temperatura na porta.

8. Debi cu festival ta bay virtual, nos ta introduci #π˜Ώπ˜Όπ™‰π˜Ώπ™€π˜Ύπ™ƒπ˜Όπ™‡π™‡π™€π™‰π™‚π™€ na unda cu famianan por participa door di manda un potret y nos lo pasa esaki durante e festival di dande pa asina nos sinti e calor di e comunidad mirando e festival. Door di esaki nos ta encurasha famianan pa prepara y disfruta di e festival di dande na cas den seno familiar.

9. Nos ta saca ganadornan e anochi mes di festival.

10. Tur prensa y medio di comunicacion lo ricibi un β€œlive-link” limpi caminda nan lo por agrega nan logo y alabes nan propagandanan ora di pauze comercial pa asina comunidad henter por disfruta di festival.

Nos comisionnan a y ta trahando duro pa e festival y e tradicion keda bibo y intacto den nos muchanan, hobennan y adulto. Nos ta gradici for Minister di Cultura, DCA, CCDN, SETAR, WEB, ELMAR, AAA, FUTURA pa ta patrocinadonan oficial di e ambos festival.

Alabes tur e otro coolabornan cu ta High Performance, Aruba Bank, Jossy Motors, Western Union, Total Finance, Arulaser, FCCA, Compra, Martijn Trading, Balashi, Bushiri Karting, Superfood, Grand Fish, Ennia, Arubiano, Philip Animal Garden, DANKI pa boso apoyo na e festival!

Nos ta spera di a informa suficiente, nos ta satisfecho y sali cara na laira cu festival ta sigui virtual. DANKI na boso tur pa engrandece e Festival di Dande!

Comments

comments