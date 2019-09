Festival di Buki pa Mucha 2019

Biblioteca Nacional Aruba ta organisa su Festival di Buki pa mucha pa stimula mucha pa lesa y lanta nan interes pa storia y informacion riba mil y un topico. Esaki ta ta un siman largo y ta tuma lugar den prome siman di november. Diferente autor di buki y ilustrador ta bishita scol pa stimula mucha pa lesa. Scol, libreria y otro instancia ta parti di e festival. Atardi 3or, di dialuna pa diahuebs (dia 4 di november pa dia 8) tin actividad na biblioteca mes, pa tur mucha.

Escritornan cu ta parti di e festival ta: Marielle van de Beek Juliette de Wit. Jeroen Hoogerwerf y Gewout Esselink como ilustrador (Hulanda). For di Corsou biblioteca a invita Tio Ali (Alvin Inecia) y Cathleen Giterson. Di Boneiro ta spera Xiomara Frans-Muller y Denise de Jongh-Rekwest. Pedro Vargas ta bini specialmente for di Colombia. E grupo di Aruba mes ta consisti di e talentonan creativo: Richard Dabian, Olga Buckley, Shaila Vrolijk-Balgobind, Emerita Emerencia y por ultimo Sergio Tjie A Loi. Esaki ta un grupo di profesional riba tereno di conta storia, skirbi storia pa mucha y ilustra.

Jeroen Hoogerwerf a participa diferente biaha. Hunto cu autor di buki pa mucha Liliana Braamskamp-Erasmus el a skirbi un buki di storia y poesia titula ‘Overal monster en spoken’. E buki aki tin tremendo ilustracion di Mariella van de Beek y Vanessa Paulina. Biblioteca Nacional Aruba ta invita tur mucha pa e fiesta di apertura diabierna dia 1 di november di 6or pa 8or, na Cas di Cultura.

Un saludo di Jeroen: “Beste amigonan op Aruba! E aña aki mi ta bay Aruba riba mi bicicleta of kizas riba un crusero of den avion? Bon, e vehiculo no ta importante. Mi ta biaha bay Aruba yen di gana pa ta cerca bosonan. Desde 2014 mi ta traha riba e ‘Regalo di siman’ un buki special pa tur mucha na Aruba. E biaha aki mi a traha hunto cu escritor di storia, Richard Dabian y ilustrator Géwout Esselink. E buki a bira masha bunita mes cu bunita prenchi y un faro y un bicicleta special. Mi mes ta presenta mi buki nobo cu un vliegcopter. Mi tin hopi storia pa conta. E storia di Benjamin, di amistad, aventura, tambe storia poco tristo. Mi vehiculo di preferencia ta mi bicicleta. Na Hulanda hopi hende ta core bais. Si bo kier scucha storia of si bo kier sa mas di mi pasa na biblioteca den prome siman di november! Of wak riba website di biblioteca. Ayo!”

Lo tin actividad na scolnan participante y na biblioteca na Playa y San Nicolas den prome siman di november. E librerianan participante tambe ta organisa actividadnan den e siman di buki. Apertura di e festival lo ta na Cas di Cultura dia 1 di november. Entrada ta gratis.

