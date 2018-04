Fernando de Graf a gradua na Universidad di Aruba

Diaranson, 28 di maart 2018 Fernando de Graf a haya su diploma ‘Bachelor of Arts’ di e programa academico Organization, Governance & Management (OGM) di Universidad di Aruba. Prome cu Fernando a haya su diploma for di decano Tim Croes, Fernando a defende su tesis dilanti di e comision di graduacion cu a consisti di drs. Yolanda Richardson, dr. Luc Alofs y Christel Croes, Training Manager na SETAR N.V. Fernando a haci investigacion riba e practicanan di liderazgo (leadership) den ocho (8) organisacion priva cu ta brinda servicio publico. E meta di e investigacion tabata pa explora y colecta datonan di e practicanan di liderazgo di managers den e asina yama NV’s. Fernando a uza un instrumento existente di dos scientifico Americano; Bolman and Deal, cu ta haci posibel cu por colecta informacion tocante di e estilo di lidera di managers. E instrumento ta consisti di dos lista di pregunta, un pa managernan mes y un pa empleado. E resultadonan di e investigacion a mustra cu managers ta pensa cu nan ta desplega un estilo di liderazgo cu un focus pa recurso humano. Sinembargo e empleadonan a haya cu e managers ta desplega un estilo di liderazgo cu un focus structural.

Fernando a conclui cu organisacionnan mester di lidernan cu tin abilidad, focus y acercamento multi-disciplinario pa por maneha retonan compleho di organisacionnan contemporaneo. Fernando a mustra tambe den su tesis, cu managers mester desaroya e competencia pa por influencia empleadonan pa esakinan riba nan turno contribui na metanan y obhetivonan di organisacionnan. E abilidad aki ta bisto entre otro ora managers por coach y motiva empleyadonan pa nan yega nan capacidad maximo. E acercamento multi-disciplinario aki cu enfoke pa recurso human ta reconoce cu practica di liderasgo mester ta basa riba un orientacion pragmatico cu atencion pa cada situacion unico, sea cu ta trata aspectonan structural, cultural of cu ta trata aspectonan di poder den un organisacion. Fernando a conclui cu esaki ta esencial pa logra e metanan di organisacionnan en general y sigur esnan cu ta brinda servicionan publico cu ta beneficia e comunidad en general.

Despues di su presentacion, Fernando a haya reconocimento pa su disciplina, curashi y perseverancia ya cu Fernando tabata tin un trabao full time y e la logra termina su estudio exitosamente. Como si fuera cu esaki tabata nada, Fernando a funda e organisacion deportivo Good To Be Active (G2BA) y e la cuminsa participa na evenementonan deportivo competitivo siendo un studiante.

Universidad di Aruba, particularmente e departamento di OGM ta felicita e comunidad academico, amigo, famia y conocirnan pa e logro di Fernando de Graf. Pa mas informacion riba e estudio OGM, bishita e pagina web di Universidad di Aruba na http://www.ua.aw/OGM y e pagina di Facebook

