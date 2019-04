Fenomeno di yerb’i lama ta bek den nos awanan na noordkust

Algun siman atras por a tuma nota di e fenomeno di Sargassum, conoci como yerb’i lama, zeewier y seaweed, cu ta acerca nos costanan. E sucedido aki a cuminsa bira mas bisto na aña 2011 den Caribe. El a haci un impacto riba e recurso maritimo, piscamento, bunitesa di beachnan como tambe riba turismo. Despues na aña 2014 y na 2015 un biaha mas e Yerb’i Lama (Sargassum) a acerca paisnan den Caribe.

Pa medio di e relato aki Departamento di Naturalesa y Medio Ambiente (DNM) ta informa pueblo di Aruba con tin pensa pa atende cu e fenomeno aki en caso e yega costanan unda tin beachnan publico. Ta recorda un y tur cu actualmente ta trata di e Yerb’i Lama solamente na costa Noord di Aruba na unda mayoria biaha no ta tuma accion como cu e ta un fenomeno natural y e organismo aki no tin niun efecto riba salud di hende. Tampoco e tin mucho impacto negativo riba e producto turistico cu nos ta brinda.

Kico ta Sargassum?

Pelagic Sargassum ta un alga color bruin, of tambe yama Yerb’i Lama, Zeewier y Seaweed, cu ta flota liber den oceano y nunca ta pega na fondo di lama y nan ta forma manera matnan di yerba bruin di lama. E yerba aki ta hay’e den oceano Atlantico den e asina yama Sargasso Sea. Sargassum ta move cu e coriente di lama, y ta dificil pero no imposibel pa sigui su movecion. E sargassum ta di sumo importancia pa especienan migratorio y ta habitat pa un total di 120 especie di pisca y 120 otro especie. E ta forma un habitat pa criadero di pisca y ta forma proteccion y ta duna cuminda na especienan cu ta na peliger manera e turtuga.

Den cua scenario Aruba lo haci algo pa loke ta trata presencia di Sargassum?

(*)Scenario 1, situacion actual caminda cu solamente e costa noord di Aruba ta afecta y e areanan di beachnan publico no ta afecta. Gobierno den un acuerdo durante reunion cu Rampenbureau na 2018, a bay di acuerdo cu lo no haci e area aki limpi como cu e ta un fenomeno natural y a opta pa laga naturalesa regenera su mes.

(*)Scenario 2. Si Sargassum yega beachnan na Arashi, Palm Beach, Eagle Beach, Baby Beach & Rodgers Beach. Den e caso aki e departamentonan gubernamental a bay di acuerdo cu lo bay over na haci e areanan menciona limpi y ta conta cu cooperacion di organisacionnan priva y publico.

Sargassum ta un fenomeno natural y tin un rol den e parti di nutricion di nos beachnan. E ta hunga un rol importante den e stabilidad di nos costanan. E parhanan di costa tambe ta depende di e nutricion/cuminda cu ta bin den e sargassum. Claramente cu si laga e yerbanan aki riba costa e lo tin un holor manera putri cu hende sa haya fastioso. Tambe e ta un molester ora di landa. Mester recorda un y tur cu e ta un molester temporal y cu e manera mas simpel pa trata cu sargassum ta pa lag’e y eventualmente lama mes lo bay cune. Asina lo no tin mester di heavy equipment ni harkmento na costa, cu tur consecuencia cu esaki ta trece cune pa nos naturalesa.

DNM ta encurasha un y tur pa carga pasenshi cu e presencia di e Yerb’i Lama/Sargassum. Ta recomenda pa landa caminda no tin e yerba. No ta un opcion pa haci limpi si no tin un anuncio publico door di Bureau Rampenbestrijding (BRA).

Nos ta suplica pa no kita e yerba como cu haciendo esaki ta acelera e proceso di erosion di nos beachnan. Kitando e yerba ta haci mas daño cu bon. No aplica ningun tipo di producto ariba e yerba. No uza ningun tipo di mashin of heavy equipment riba nos beachnan.

Legomay e presencia di e yerba mientras cu naturalesa ta regenera nos beachnan y santonan blanco. Ora nos compronde e acto di naturalesa aki, ta mas facil comunica esaki na nos bishitantenan.

E decision pa no interveni of stroba e proceso di naturalesa ta cuadra cu e acuerdonan estableci mundialmente durante un reunion internacional pa establece Sustainable Development Goals(SDG), metanan cu ta sostene un desaroyo sostenibel. SDG#13, SDG #14, SDG#15 ta algun di e metanan mundial pa desaroyo sostenibel relaciona cu best management practices pa cu e conocemento y fluho di Saragassum. Den e caso cu tin areanan di costa Zuid unda tin beachnan publico y sargassum a yega un cantidad di 3 cm halto, por haci un melding via DNM of BRA.

