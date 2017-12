Felicitacion na Fundacion Hende Muhe den Dificultad y Arubaanse Padvinster Gilde (APG)

Dianan 28 y 29 di november 2017 a tuma lugar aki na Aruba e prome Congreso di Reino encuanto violencia domestico. E congreso aki a keda organisa door di Fundacion Hende Muhe den Dificultad y APG. Na prome lugar mi kier yama danki pa e invitacion y na mes momento felicita ambos organisacion cu un tremendo Congreso. Sigur mi mester remarca cu hopi informacion valioso a keda comparti y presenta durante e congreso aki.

Loke mas a resalta ta e echo cu durante un congreso asina bo ta logra netwerk na cas y cu ‘zusterorganisaties’ di otro paisnan den Reino. Problemanan y ‘knelpunten’ di e islanan sigur ta similar, y si nos coopera y intercambia a base structural cu otro, esaki tin su beneficio. Pakico inventa un wiel cu porta na otro pais den Reino ya nan a traha y aplica y tin resultadonan positivo. Pero na mes momento por siña di foutnan di otro.

Durante e congreso hopi ta e puntonan cu a keda trata ariba cual Parlamento di Aruba por aporta. Pa menciona algun:

• Convention di Istanbul cu ainda no a keda ractifica pa Aruba y Curaçao. Pa logra esaki asistencia y yudansa di Hulanda ariba diferente nivel ta necesario;

• Plan Nacional di Curaçao pa combati violencia domestico y abuso di mucha cu ta cla pero ainda mester keda aproba y formalisa;

• Falta di legislacion ariba diferente tereno manera meldpunt y -code y huisverbod;

• Concretisa e intencion pa introduci un cas di seguridad aki na Aruba como tussenfase prome cu bay over na detencion den KIA;

• Crea e posibilidad cu un victima di abuso tin derecho ariba ‘spreekbeurt’;

• Na e momentonan aki no ta posibel na Aruba pa por entrega keho anonimamente (na polis) contra cualquier tipo di abuso, cual den hopi caso ta pone cu un persona ta dicidi pa no entrega keho pa miedo di represaya contra nan of nan famia.

• Crea un protocol di cooperacion entre e paisnan den reino ariba e puntonan di violencia domestico y abuso di mucha;

• Urgi Gobierno pa introduci un campaña nacional (integral) di conscientisacion y prevencion:

• Urgi Gobierno pa bin cu un registracion di data central cu accesibilidad pa tur actor relevante.

Asina mi por sigui menciona diferente tareanan caminda ami como parlamentario lo purba mas cu ta posibel pa aporta y logra introduccion y/of cambionan necesario. Trahando hunto cu Gobierno, GO’s y NGO’s di Aruba y demas partnernan den Reino nos ta logra.