Federacion Mexicano di Futbol ta boet Maradona

CIUDAD DE MEXICO (AP) — El ex astro Argentino Diego Armando Maradona, cu ta dirigi e ekipo di Dorados de Sinaloa di e di dos division, a wordo sanciona economicamente dialuna pa e Federacion Mexicano di Futbol, pa comentarionan cu el a realisa siman pasa na fabor di e presidente Venezolano Nicolas Maduro.

Despues di a habri un expediente di investigacion, e Comision Disciplinario a dicidi na sanciona e tecnico Argentino pa a viola e articulonan 7 y 11 di e codigo di etica di e federacion pa e comentarionan na final di un partido pa e di 13 rond di e clausura Mexicano.

E organismo no a bisa di cuanto e boet lo ta.

“Mi kier dedica e triunfo na Nicolas Maduro y na henter Venezuela cu ta sufriendo, pasobra cu e comisarionan di mundo cu ta e Yankeenan ta kere cu nos por haci y deshaci cu nos; anos no, nos no ta wordo cumpra pa e tirano ey cu tin Donald Trump como presidente”, Maradona a afirma den un conferencia di prensa.

Articulonan 7 y 11 di e reglamento ta prohibi tur miembro di e Federacion Mexicano na realisa comentarionan politico of religioso.

Maradona tabata tin un relacion di amistad cu e ex presidente Hugo Chavez y tambe cu Maduro, kende den apenas januari ultimo el a manda pabien despues di su reeleccion.

“A pesar di e traidornan y imperialismo cu kier goberna Venezuela, su pueblo lo sigui eligi Nicolas Maduro como su presidente”, Maradona a skirbi riba su cuenta di Instagram.

Maradona ta den su di dos temporada cu e ekipo Dorado, cual ekipo el a hibanan te na e final den e temporada ultimo. Actualmente e ekipo ta luchando pa clasifica den e liga chikito pa e titulo di torneo Clausura.

