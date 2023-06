Opinion Publico: Arubaanse Voetbal Bond ta wordo maneha estilo di campaña político. Awor cu ta un aña di elección, diripiente tin solucion i promesanan cu cos lo cambia.

Aruba su futbol parse ta na punto di bira un pasa tempo y no un torneo competitivo mas.

Pa hopi aña futbol local ta den un decadencia pa falta di e dirigentenan di AVB y e dirigentenan di clubnan, kendenan ta acepta, guli y manda abou tur loke ta sosode den futbol. Motibo di esaki ta cuminsa na propio incumplimento cu e statutonan di club.

Tin varios clubnan di futbol cu ta miembro di AVB no tin bestuur completo, pero ta consisti di un presidente. Esaki ta un conflicto directo door cu no tin un mecaniso di control. E persona aki su so por hasi i deshasi pa cu e club. anto ta dirigentenan aki ta esnan ta juda esnan cu kier keda den bestuur di avb i hasi mal usa nan posishon pa haña voto pa keda cobra mil florin pa luna sin aporta nada den futbol y keda sinta den stul di bestuur di AVB.

E Presidente actual a core campaña anteriormente difamando e Presidente di e tempo aya pa fraudor. Lo ta bon pa e Presidente actual informa e clubnan di e resultado di e investigashon i ki paso a tuma si a haña cosnan fraudolento .

AVB ta un federacion cu ta ricibi mas fondo for di Fifa y Concacaf, pero te cu awe no por cumpli cu rekisitonan exigi pa e Fifa i Concacaf .

E tempo a jega pa dirigentenan serio cu ta traha di berdad pa bienestar di futbol cuminsa lanta nan vos y stop e mal practica di cumpra voto i promesanan falso den e aña di eleccion pa directiva di e federacion.

Mientras e futbol na Aruba ta para pa motibo di protesta, cual por a wordo evita si ta aplica Laws of the Game manera mester ta, tambe cu esnan trahando na AVB por tin comprondemento di regla. Tanten cu esnan pendiente pa hunga final ta en espera di un decishon, e Presidente ta na Gold Cup trahando como match commissioner, ganado placa. E persona cu tabata maneha e finansas di AVB a entrega su retiro y bai pa motibo di mal maneho di tanto Secretario General y Presidente.

Awe nos ta comparti un tiki di loke ta pasando den AVB. Den e siguiente edicion lo mustra con e Presidente actual hunto cu su Secretario ta jama dirigentenan di club pa vota pa miembro di bestuur pa asina keda 2 aña mas cu promesa cu asina so por juda e club mas lihe.

Kier corda tur dirigente cu cumpra di voto ta castigabel i por bira un problema hopi serio pa futbol di Aruba.

Capitulo Uno